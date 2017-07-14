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14 июля 2017 года 11:44
Пара доллар/рубль продолжает консолидацию вблизи отметки 60 руб/долл. - Промсвязьбанк
После заметного роста валют emerging markets в среду на фоне относительно мягкого тона риторики главы ФРС Дж.Йеллен в четверг валюты EM по инерции продемонстрировали еще некоторое локальное укрепление, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Однако в целом, вероятно, большая часть позитива от слов Дж.Йеллен уже отыграна. Российский рубль, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили за вчерашний день 0,3%-0,5%. Цены на нефть марки Brent во второй половине вчерашнего дня продемонстрировали восстановление к отметке 48,50 долл/барр. Вероятно, некоторую поддержку нефтяным котировкам оказывали новости о сокращении объемов экспорта нефти Саудовской Аравии в Штаты и некоторое повышение (на 100 тыс. барр/сутки) прогноза МЭАпо росту спроса на нефть в 2017 г. "В целом, в рубле сейчас отсутствуют какие-либо явные идеи, - заключает эксперт банка. - Цены на нефть находятся примерно на тех же уровнях, что и в начале июня. Выступление Дж.Йеллен с полугодовым докладом перед Конгрессом США смогло способствовать коррекционному восстановлению валют EM, но не изменило общую среднесрочную картину. Пока ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи отметки 60 руб/долл. На рынке МБК ставка Mosprime o/n вчера незначительно подросла до 9,15%. Объем средств банков на корсчетах и депозитах в ЦБ сократился до 2,73 трлн руб. Профицит банковской ликвидности на сегодняшний день составляет около 160 млрд руб.".
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.14 июля 2017 года 15:35
Москва. 14 июля. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря повышению нефтяных цен. читать дальше
.14 июля 2017 года 15:20
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Российский рубль довольно активно растет против доллара и евро на фоне подъема нефтяных котировок - "Аналитика Онлайн"
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.14 июля 2017 года 14:22
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.14 июля 2017 года 13:55
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