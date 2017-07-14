Brent к концу 2017 года будет стоить в районе $54 за баррель - "Открытие Брокер"

"Нестабильность нефтяных котировок отражает в себе попытки поиска хрупкого баланса между негативными для котировок краткосрочными факторами, связанными с ростом добычи в отдельных странах, и позитивными для ценообразования среднесрочными факторами, обусловленными повышением глобального спроса, летне-осенней сезонностью потребления и продлёнными соглашениями ОПЕК+ о сокращении добычи. Мы по-прежнему считаем, что до конца 2017 года рынок нефти переключит свое внимание на позитивные среднесрочные факторы, связанные с формированием дефицита. Согласно базовому сценарию, сорт Brent к концу 2017 года будет стоить в районе $54 за баррель", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.