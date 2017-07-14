Рынки сумели сохранить до конца недели позитивный настрой в отношении рисковых активов - FxPro

Рынки сумели сохранить до конца недели позитивный настрой в отношении рисковых активов, констатирует финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Азиатские площадки готовятся закрыть неделю максимальным приростом за 4 месяца, нефть сохраняет позитивную динамику, а рублю удалось опуститься ниже важного круглого уровня в 60 за доллар. Повторить подобные достижения с единой валютой не удалось: EUR/RUB осталась выше 68, хотя за день потеряла более 30 копеек против 18, потерянных долларом.

Позитивная динамика рынков получила своё развитие на этой неделе благодаря осмотрительности ФРС. Йеллен, выступая перед американскими законодателями дала понять, что ЦБ будет постепенно ужесточать политику.

"Хотя это заявление не содержит в себе совершенно ничего нового, и мы слышали эту фразу бесчисленное множество раз в предыдущие годы, рынки восприняли такой настрой как намёк на паузу в повышении ставок, - комментирует эксперт FxPro. - Фьючерсы на ставку показали снижение вероятности повышения ставок в декабре сразу после её слов. Однако в настоящий момент фьючерсы на ставку вновь указывают на более чем 50% вероятность повышения до конца декабря. Кроме того, наиболее вероятным исходом считается объявление о начале сворачивания на сентябрьском заседании и третье повышение в декабре. Впрочем, сегодня благоприятный настрой рынков должен пройти очередную проверку. Будут опубликованы данные по розничным продажам, потребительской инфляции, промышленному производству и потребительским настроениям. Наибольшее внимание следует уделить инфляции, так как она упорно не хочет ускоряться, при том, что другие показатели давно находятся в норме или даже превышают её. Вялый прирост цен укрепит рынки во мнении, что ФРС будет понижать свои оценки по экономике США и в соответствии с этим проводить более медленную нормализацию денежно-кредитной политики. Это будет негативным фактором для доллара, но позитивным – для фондовых площадок и спроса на риск".

Кроме того, это также способно оказать поддержку нефти, помогая последней развивать наступление, считает А. Купцикевич. Сокращение запасов в США, о чём сообщалось ранее на этой неделе, стало свидетельством сильного спроса и воодушевило игроков на покупки сырья на оценках более скорой балансировки запасов и добычи.