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14 июля 2017 года 10:37
Рынки сумели сохранить до конца недели позитивный настрой в отношении рисковых активов - FxPro
Рынки сумели сохранить до конца недели позитивный настрой в отношении рисковых активов, констатирует финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Азиатские площадки готовятся закрыть неделю максимальным приростом за 4 месяца, нефть сохраняет позитивную динамику, а рублю удалось опуститься ниже важного круглого уровня в 60 за доллар. Повторить подобные достижения с единой валютой не удалось: EUR/RUB осталась выше 68, хотя за день потеряла более 30 копеек против 18, потерянных долларом. Позитивная динамика рынков получила своё развитие на этой неделе благодаря осмотрительности ФРС. Йеллен, выступая перед американскими законодателями дала понять, что ЦБ будет постепенно ужесточать политику. "Хотя это заявление не содержит в себе совершенно ничего нового, и мы слышали эту фразу бесчисленное множество раз в предыдущие годы, рынки восприняли такой настрой как намёк на паузу в повышении ставок, - комментирует эксперт FxPro. - Фьючерсы на ставку показали снижение вероятности повышения ставок в декабре сразу после её слов. Однако в настоящий момент фьючерсы на ставку вновь указывают на более чем 50% вероятность повышения до конца декабря. Кроме того, наиболее вероятным исходом считается объявление о начале сворачивания на сентябрьском заседании и третье повышение в декабре. Впрочем, сегодня благоприятный настрой рынков должен пройти очередную проверку. Будут опубликованы данные по розничным продажам, потребительской инфляции, промышленному производству и потребительским настроениям. Наибольшее внимание следует уделить инфляции, так как она упорно не хочет ускоряться, при том, что другие показатели давно находятся в норме или даже превышают её. Вялый прирост цен укрепит рынки во мнении, что ФРС будет понижать свои оценки по экономике США и в соответствии с этим проводить более медленную нормализацию денежно-кредитной политики. Это будет негативным фактором для доллара, но позитивным – для фондовых площадок и спроса на риск". Кроме того, это также способно оказать поддержку нефти, помогая последней развивать наступление, считает А. Купцикевич. Сокращение запасов в США, о чём сообщалось ранее на этой неделе, стало свидетельством сильного спроса и воодушевило игроков на покупки сырья на оценках более скорой балансировки запасов и добычи.
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.14 июля 2017 года 10:21
По мнению регионального директора социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павла Саласа, на рынке черного золота появились проблески оптимизма. По крайней мере, после просадки в среду, вчера баррель Brent смог продемонстрировать рост, укрепившись за день на 1,38%. Новые попытки... читать дальше
.14 июля 2017 года 10:20
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.14 июля 2017 года 10:12
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.14 июля 2017 года 10:04
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.14 июля 2017 года 09:55
о мнению аналитиков ИК "Атон", в пятницу российский рынок акций откроется небольшим повышением. читать дальше
.14 июля 2017 года 09:50
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.14 июля 2017 года 09:50
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.14 июля 2017 года 09:43
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.14 июля 2017 года 09:33
"На валютной секции Московской биржи евро и доллар в начале торгов продемонстрируют "боковое" движение у достигнутых уровней. В дальнейшем, в случае возобновления роста цен на нефть, российская валюта может продолжить свой рост, чему также способствует приближение налогового периода. В этом случае... читать дальше
.14 июля 2017 года 09:32
Американские фондовые индексы слабо выросли в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в пятницу. Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в пятницу. читать дальше
.14 июля 2017 года 09:17
Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1959 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше отметки в $48 за... читать дальше
.14 июля 2017 года 09:08
"Сегодня в начале торгов акциями возможно продолжение повышения. Дж. Йеллен в своем выступлении в четверг напомнила о целях по инфляции, что участники рынка интерпретировали как снижение готовности к сворачиванию баланса ФРС (текущий уровень инфляции находится ниже цели ФРС) и, соответственно, как... читать дальше
.14 июля 2017 года 09:01
"Фондовые торги в России сегодня откроются разнонаправленным изменением котировок. В следующие сессии возможна локальная коррекция в пределах 5%. Потенциальное снижение рекомендуем использовать для покупок в ожидании нового витка роста к 2000-2100 пунктам по индексу ММВБ. На ход торгов сегодня... читать дальше
.13 июля 2017 года 19:37
Москва. 13 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти. читать дальше
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