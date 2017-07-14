Рубль опускается к доллару и евро на старте торгов пятницы

Москва. 14 июля. Доллар США и евро немного повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне относительно стабильных цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,81-59,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,92 руб./$1 (+9,75 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 68,4 руб./EUR1 (+22 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 15,26 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 63,74 рубля.

Доллар при этом оказался на 26,36 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 41,39 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного понижается к доллару и евро на фоне относительно стабильных цен на нефть после повышенной волатильности предыдущих торгов. Котировки" черного золота" слегка повышаются благодаря отчету Международного энергетического агентства (МЭА), усомнившегося в том, что ребалансировка нефтяного рынка идет, как ожидалось, но при этом улучшившего оценку повышения мирового спроса на нефть в текущем году и сообщившего о сокращении запасов топлива в развитых странах.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК повысились 0,1% - до $48,47 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу поднялись на 0,15% - до $46,15 за баррель.