Утренние прогнозы: начало дня может быть позитивным

В целом большинство аналитиков предполагают позитивное начало фондовых торгов в пятницу. Однако не стоит забывать все же про "фактор пятницы".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1959 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней, а ожидающиеся сегодня экс-дивидендные разрывы в акциях "ФосАгро", "Полюса" и "Детского мира" не окажут на его динамику существенного влияния".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Фондовые торги в России сегодня откроются разнонаправленным изменением котировок. В следующие сессии возможна локальная коррекция в пределах 5%. Потенциальное снижение рекомендуем использовать для покупок в ожидании нового витка роста к 2000-2100 пунктам по индексу ММВБ".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня к открытию торгов сформировался позитивный внешний фон, что позволит открыться вблизи 1960-1965 пунктов ММВБ с дальнейшим поступательным движением вверх в течение дня".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Начало дня на российском рынке акций может быть достаточно позитивным, так как внешние площадки не предлагают существенных поводов для беспокойства. Разве только очередные американские меры по ограничению стального импорта испугают инвесторов инвестировать в бумаги металлургов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов акциями возможно продолжение повышения. Дж. Йеллен в своем выступлении в четверг напомнила о целях по инфляции, что участники рынка интерпретировали как снижение готовности к сворачиванию баланса ФРС (текущий уровень инфляции находится ниже цели ФРС) и, соответственно, как повод для оптимизма в отношении развивающихся рынков".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российские индексы вчера продемонстрировали рост за счет дивидендных бумаг, ММВБ сегодня попытается пройти уровень 1960 пунктов, РТС - 1030 пунктов. Стоит учитывать фактор пятницы, за текущую неделю бумаги продемонстрировали серьезный рост".

ИК "ФИНАМ" (Богдан Зварич): "В сложившихся обстоятельствах мы не ожидаем существенных изменений в позициях наших индексов в начале торгов. При этом с открытия Европы покупки могут возобладать, что позволит индексу ММВБ продолжить восходящую динамику и закрепиться выше 1960 пунктов. Также мы не исключаем возможности продолжения восстановления цен на нефть, что в середине дня будет способствовать подъему наших акций".