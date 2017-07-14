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14 июля 2017 года 09:50

На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 14 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы слабо выросли в четверг в ожидании квартальной отчетности крупнейших банков и благодаря заявлениям главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в Конгрессе США. Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум в 24-й раз с начала 2017 года, S&P 500 от нового рекорда отделяют считанные пункты. Общемировой индекс MSCI All-Country World ранее в четверг также достиг рекордной отметки, хотя прибавил всего 0,2%.

Дж.Йеллен дала понять, что ФРС намерена придерживаться осторожного подхода к дальнейшему ужесточению политики. Она заявила, что Федрезерв будет повышать ставку постепенно и может скорректировать подход к политике, если инфляция будет устойчиво ниже целевого показателя в 2%. Выступления Дж.Йеллен до некоторой степени отвлекли внимание рынка от скандала, связанного с перепиской Дональда Трампа-младшего, однако расследование связей президента США, его семьи и соратников с Россией по-прежнему тревожит инвесторов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в пятницу в ожидании данных об инфляции в США и квартальных отчетов крупнейших банков Уолл-стрит. При этом подъем азиатских рынков акций за неделю, как ожидается, будет максимальным с марта. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,11%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,1%. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%, Shenzhen Composite - на 0,4%. Гонконгский Hang Seng почти не изменился.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок стабильны в пятницу утром, хотя рынок в целом остается позитивно настроенным благодаря отчету Международного энергетического агентства (МЭА). Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК не изменилась и составила $48,42 за баррель. В предыдущий рабочий день их цена выросла на 1,42%. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи в пятницу выросли всего на 0,02% - до $46,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена поднялась на 1,3% и закончила день на уровне $46,08 за баррель.

МЭА усомнилось в том, что ребалансировка нефтяного рынка идет, как ожидалось, но при этом улучшило оценку повышения мирового спроса на нефть в текущем году и сообщило о сокращении запасов топлива в развитых странах. Аналитики агентства прогнозируют увеличение добычи нефти странами не-ОПЕК в 2017 году на 0,7 млн баррелей в сутки, в 2018 году - на 1,4 млн б/с. Основной рост обеспечат США - на 610 тыс. б/с и 1,045 млн б/с соответственно. Также сильный вклад в рост поставок внесут Бразилия, Канада и Казахстан, в то время как лидерами снижения будут Мексика и Китай. Между тем МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тыс. б/с и ожидает повышения до 98 млн б/с. Мировой спрос после снижения на 1 млн б/с в первом квартале существенно вырос во втором - на 1,5 млн баррелей в сутки, отмечает агентство.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 4,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,153 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,356 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 июля снизился на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 516,47 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мостотрест-08" (MOEX: MSTT) (+0,5%), "Газпром капитал БО-05" (+0,34%) и "Роснефть-001Р-02" (+0,34%), а в лидерах снижения - "Транснефть-001P-05" (-1,75%), "РЖД-23" (-0,39%) и "Внешэкономбанк БО-04" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 7 июля. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 8,15% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Купоны - полугодовые. Бумаги размещены в рамках программы облигаций компании на 100 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет. Программа бессрочная.

ООО "АгроКомплекс" установило ставку 6-го купона облигаций 1-й серии в размере 0,1% годовых, говорится в сообщении компании (1 рубль на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Эмитент в июле 2012 года разместил 7-летние дебютные облигации на 300 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов была установлена в размере 10% годовых, 4-го купона - 15% годовых, 5-го купона - 0,1% годовых. Бумаги имеют годовые купоны. По выпуску 4 августа предстоит оферта. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

ООО "Еврофинансы-недвижимость" установило ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 11% годовых (27,42 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Пятилетние облигации БО-01 объемом 2 млрд рублей размещены в ноябре 2015 года. Облигации имеют 20 квартальных купонов. Ставка 1-7-го купонов установлена в размере 11% годовых. По бондам 8 августа предстоит оферта.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) установило ставку 33-го купона облигаций 4-й серии в размере 11,75% годовых (23,44 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). В июле 2016 года Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске облигаций ПАО "Мечел" 4-й серии. Данные бумаги номинальным объемом 5 млрд рублей были реструктурированы. Согласно новой эмиссионной документации облигациям 4-й серии продлен срок обращения на 5 лет (с увеличением числа купонов с 28 до 48), введена амортизация, а также введен новый расчет при определении ставки купона. Ставка 29-30-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ (перед началом соответствующего купонного периода) плюс 2,5%. Ставки 31-48-го купонов зависят также от ключевой ставки, но определяются формулой.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) выкупил в рамках оферты биржевые облигации серии БО-11 на сумму 5,665 млрд рублей по цене 100% от номинала. Объем выпуска БО-11 в обращении составляет 15 млрд рублей. Соответственно, банк выкупил около 38% выпуска облигаций. Банк в июле 2014 года разместил 11-й выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей. В декабре 2014 года банк доразместил серию на 10 млрд рублей. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,15% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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