Евро и доллар в начале торгов на Московской бирже продемонстрируют "боковое" движение - ИК "ФИНАМ"

"На валютной секции Московской биржи евро и доллар в начале торгов продемонстрируют "боковое" движение у достигнутых уровней. В дальнейшем, в случае возобновления роста цен на нефть, российская валюта может продолжить свой рост, чему также способствует приближение налогового периода. В этом случае доллар не только закрепится под отметкой 60 рублей, которая теперь перешла в разряд сопротивлений, но и сделает очередной шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 59 рублей", - считает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.