Не ожидаем существенных изменений в позициях наших индексов в начале торгов акциями - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Так, после нашего вчерашнего закрытия, рынок энергоносителей перешел в консолидацию, нефть марки Brent сохранила позиции в районе $48,4 за баррель. В четверг в США индексы Dow Jones и S&P 500 к закрытию прибавили 0,1% и 0,2% соответственно. С утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. В Азии торги проходят на положительной территории. Так, японский Nikkei 225 подтянулся на 0,2%, а китайский Shanghai Composite прибавляет символические 0,02%, - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич. - В сложившихся обстоятельствах мы не ожидаем существенных изменений в позициях наших индексов в начале торгов. При этом с открытия Европы покупки могут возобладать, что позволит индексу ММВБ продолжить восходящую динамику и закрепиться выше 1960 пунктов. Также мы не исключаем возможности продолжения восстановления цен на нефть, что в середине дня будет способствовать подъему наших акций".