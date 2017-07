Dow поставил 24-й рекорд с начала года

Американские фондовые индексы слабо выросли в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в пятницу. Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в пятницу.

Американские фондовые индексы слабо выросли в четверг в ожидании квартальной отчетности крупнейших банков и благодаря заявлениям главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в Конгрессе США.

Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум в 24-й раз с начала 2017 года, S&P 500 от нового рекорда отделяют считанные пункты.

Общемировой индекс MSCI All-Country World ранее в четверг также достиг рекордной отметки, хотя прибавил всего 0,2%.

Дж.Йеллен дала понять, что ФРС намерена придерживаться осторожного подхода к дальнейшему ужесточению политики. Она заявила, что Федрезерв будет повышать ставку постепенно и может скорректировать подход к политике, если инфляция будет устойчиво ниже целевого показателя в 2%.

Выступления Дж.Йеллен до некоторой степени отвлекли внимание рынка от скандала, связанного с перепиской Дональда Трампа-младшего, однако расследование связей президента США, его семьи и соратников с Россией по-прежнему тревожит инвесторов.

Кроме того, рынок готовился к квартальным отчетам трех из крупнейших банков Уолл-стрит, которые будут обнародованы в пятницу: JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co.

Индекс финкомпаний, входящих в расчет S&P 500, вырос на 0,6%, продемонстрировав самый значительный подъем среди отраслевых индикаторов. JPMorgan прибавил 0,6%, Citi - 0,2%, Wells Fargo - 0,8%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 3 тыс. с пересмотренных 250 тыс. и составило 247 тыс. Эксперты ожидали сокращения показателя до 245 тыс. с ранее объявленных 248 тыс.

Цены производителей в США увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2% в годовом выражении, оба показателя были на 0,1 процентного пункта выше прогнозов.

Курс акций ритейлера Target Corp. вырос на 4,8% после объявления о том, что его выручка, вероятно, вырастет в текущем квартале, тогда как ранее ожидалось ее снижение.

Цена бумаг сети универмагов J.C.Penney взлетела на 7,8%. Компания намеревается открыть магазины детских игрушек во всех принадлежащих ей объектах, рядом с коллекциями Disney. В магазинах будут представлены куклы, настольные игры и другие товары таких ведущих производителей, как Hasbro и Mattel.

Капитализация второй по величине сети ювелирных магазинов в мире Tiffany & Co. повысилась на 1,7%. Компания объявила о назначении нового CEO, им стал бывший глава Diesel Алессандро Больоло, до этого долгое время работавший в Bulgari.

Биржевой фонд SPDR S&P Retail ETF, инвестирующий в компании розничной торговли, прибавил 2,3%.

Акции Snap Inc., которой принадлежит социальная сеть Snapchat, подорожали на 3% на торгах в Нью-Йорке.

Котировки ценных бумаг Delta Air Lines Inc. упали на 1,8%. Авиаперевозчик сократил прибыль во втором квартале, несмотря на рост выручки.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 13 июля повысился на 20,95 пункта (0,10%) и составил 21553,09 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 4,58 пункта (0,19%) - до 2447,83 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 13,27 пункта (0,21%) и составил 6274,44 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в пятницу в ожидании данных об инфляции в США и квартальных отчетов крупнейших банков Уолл-стрит. При этом подъем азиатских рынков акций за неделю, как ожидается, будет максимальным с марта.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,3%.

Японский индекс Nikkei 225 повысился в ходе торгов на 0,2%, более широкий индекс Topix - на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,1%.

Китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%, Shenzhen Composite - на 0,4%. Гонконгский Hang Seng почти не изменился.

Китай в июне увеличил госрасходы на 19,1% по сравнению с тем же месяцем 2016 года, до 2,7 трлн юаней, темпы роста усилились с майских 9,2%. При этом рост доходов китайского бюджета также ускорился - с 3,7% в мае до 8,9% в июне, их объем в прошлом месяце составил 1,7 трлн юаней.

ВВП Сингапура во II квартале увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, темпы роста не оправдали ожиданий рынка, рассчитывавшего на повышение на 1,1%.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в среду и четверг дала понять, что Федрезерв намерен придерживаться осторожного подхода к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Она заявила, что ФРС будет повышать ставку постепенно и может скорректировать подход к ДКП, если инфляция будет устойчиво ниже целевого показателя в 2%.

Вместе с тем она заявила, что США будет сложно достичь 3% роста ВВП, обещанных президентом страны Дональдом Трампом, из-за слабого повышения производительности труда.

Цены на нефть снижаются в пятницу после роста накануне, инвесторы обеспокоены перспективами сохранения перепроизводства топлива.

Цена акций индийской фармкомпании Biocon подскочила на 9,6%, до рекорда, так как регуляторы США одобрили новый препарат компании.

Рыночная стоимость китайского производителя конфет China Candy рухнула на 64% на торгах в Гонконге, поскольку истекло предложение Цзун Фули, наследницы китайского миллиардера Цзуна Цзинхоу, о покупке акций компании. Цзун Фули уже владеет 26% акций China Candy, она хотела консолидировать оставшиеся акции с дисконтом более 31% к их цене накануне предложения.

Курс ценных бумаг японской генкомпании KEPCO упал на 8,3% из-за приостановки реакторов и ухудшения прогноза выработки электроэнергии.

Котировки акций крупнейшего экспортера программного обеспечения в Азии Tata Consultancy опустились на 2,2%. Чистая прибыль компании за I финквартал оказалась слабее самых пессимистичных прогнозов.

Бумаги Hyundai Motor Co. подорожали на 2,4%, Kia Motors Corp. - на 1,1%. По данным агентства Yonhap News, работники Hyundai, являющиеся членами профсоюза, подняли вопрос о проведении очередной забастовки. Результаты голосования будут известны после закрытия южнокорейского рынка в пятницу.

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в пятницу, хотя рынок в целом остается позитивно настроенным благодаря отчету Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает MarketWatch.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 МСК подешевели на $0,05 (0,1%) - до $48,37 за баррель. В предыдущий рабочий день их цена увеличилась на $0,68 (1,42%), завершив торги на уровне $48,42 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу снизились на $0,08 (0,17%) - до $46 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена поднялась на $0,59 (1,3%) и закончила день на уровне $46,08 за баррель.

МЭА усомнилось в том, что ребалансировка нефтяного рынка идет, как ожидалось, но при этом улучшило оценку повышения мирового спроса на нефть в текущем году и сообщило о сокращении запасов топлива в развитых странах.

Аналитики агентства прогнозируют увеличение добычи нефти странами не-ОПЕК в 2017 году на 0,7 млн баррелей в сутки, в 2018 году - на 1,4 млн б/с. Основной рост обеспечат США - на 610 тыс. б/с и 1,045 млн б/с соответственно. Также сильный вклад в рост поставок внесут Бразилия, Канада и Казахстан, в то время как лидерами снижения будут Мексика и Китай.

Между тем МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тыс. б/с и ожидает повышения до 98 млн б/с. Мировой спрос после снижения на 1 млн б/с в первом квартале существенно вырос во втором - на 1,5 млн баррелей в сутки, отмечает агентство.