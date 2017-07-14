В начале торгов акциями возможно продолжение движения вверх - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов акциями возможно продолжение повышения. Дж. Йеллен в своем выступлении в четверг напомнила о целях по инфляции, что участники рынка интерпретировали как снижение готовности к сворачиванию баланса ФРС (текущий уровень инфляции находится ниже цели ФРС) и, соответственно, как повод для оптимизма в отношении развивающихся рынков. В свете перспектив денежной политики ФРС, по всей вероятности, будут восприниматься и данные по динамике цен потребителей и обороту розничной торговли в США, ожидаемые сегодня в 15:30 мск. На валютном рынке, с позиций технического анализа, возможно продолжение консолидации вблизи уровня 60 по паре доллар-рубль", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.