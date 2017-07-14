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14 июля 2017 года 09:01
Фондовые торги откроются разнонаправленным изменением котировок - Инвестиционная палата
"Фондовые торги в России сегодня откроются разнонаправленным изменением котировок. В следующие сессии возможна локальная коррекция в пределах 5%. Потенциальное снижение рекомендуем использовать для покупок в ожидании нового витка роста к 2000-2100 пунктам по индексу ММВБ. На ход торгов сегодня могут оказать влияние данные по розничным продажам, индексу потребительских цен за июнь (15:30 мск), отчетность крупнейших банков США", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.
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14 июля 2017 года 10:54
Рассуждая о перспективах рубля в ближайшие недели, нельзя игнорировать позицию ЦБ по ключевой ставке - Росбанк
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.14 июля 2017 года 10:37
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.14 июля 2017 года 10:12
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.14 июля 2017 года 10:04
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.14 июля 2017 года 09:55
о мнению аналитиков ИК "Атон", в пятницу российский рынок акций откроется небольшим повышением. читать дальше
.14 июля 2017 года 09:50
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.14 июля 2017 года 09:50
В целом большинство аналитиков предполагают позитивное начало фондовых торгов в пятницу. Однако не стоит забывать все же про "фактор пятницы". читать дальше
.14 июля 2017 года 09:43
"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Так, после нашего вчерашнего закрытия, рынок энергоносителей перешел в консолидацию, нефть марки Brent сохранила позиции в районе $48,4 за баррель. В четверг в США индексы Dow Jones и S&P 500 к закрытию... читать дальше
.14 июля 2017 года 09:33
"На валютной секции Московской биржи евро и доллар в начале торгов продемонстрируют "боковое" движение у достигнутых уровней. В дальнейшем, в случае возобновления роста цен на нефть, российская валюта может продолжить свой рост, чему также способствует приближение налогового периода. В этом случае... читать дальше
.14 июля 2017 года 09:32
Американские фондовые индексы слабо выросли в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в пятницу. Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в пятницу. читать дальше
.14 июля 2017 года 09:17
Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1959 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше отметки в $48 за... читать дальше
.14 июля 2017 года 09:08
"Сегодня в начале торгов акциями возможно продолжение повышения. Дж. Йеллен в своем выступлении в четверг напомнила о целях по инфляции, что участники рынка интерпретировали как снижение готовности к сворачиванию баланса ФРС (текущий уровень инфляции находится ниже цели ФРС) и, соответственно, как... читать дальше
.13 июля 2017 года 19:37
Москва. 13 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти. читать дальше
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