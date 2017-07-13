Рубль возобновил слабый рост благодаря развернувшейся вверх нефти

Москва. 13 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 59,97 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,25 руб./EUR1, опустившись на 25,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 13,6 копейки - до 63,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на вечерних торгах благодаря нефти, цены на которую перешли к росту после снижения в первой половине дня. Ранее рынок отреагировал снижением на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), однако затем инвесторы задумались о перспективах восстановления равновесия спроса и предложения на нефтяном рынке. Кроме того, Нигерия выразила готовность ограничить нефтедобычу, когда она восстановится до 1,8 млн баррелей в сутки (б/с), чтобы поддержать борьбу ОПЕК+ с перепроизводством нефти. В настоящее время Нигерия добывает около 1,7 млн б/с.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 1,24% - до $48,33 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялся к этому времени на 1,23% - до $46,05 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" аналитик "Открытия Брокер" Тимур Нигматуллин, в четверг вечером основные валютные пары немного снизились в сравнении с уровнем закрытия среды. "Пара "доллар-рубль" стагнирует вблизи 60 руб./$1, пара "евро-рубль" - вблизи 68 руб./EUR1. Ключевое влияние на внутренний валютный рынок в ходе сегодняшних торгов оказало повышение цен на нефть, которое нивелировала негативное влияние таких факторов, как ухудшение геополитической ситуации, а также влияние денежных потоков, связанных с дивидендными выплатами. В краткосрочной перспективе, до конца текущей недели, не исключено умеренное укрепление рубля с текущих уровней в обеих парах в пределах 0,5%", - подчеркнул он.

"Большую часть дня в четверг пара "доллар-рубль" продолжала борьбу вокруг отметки в 60 руб./$1, Так, если в первой половине дня пара на максимуме поднималась до 60,28 руб./$1, то после середины дня валютный курс корректировался до 59,66 руб./$1. Завершала рабочий день пара практически ровно на уровне 60 руб./$1. Отметим, что ситуация для отечественной валюты остается весьма неоднозначной. К концу рабочего дня в четверг котировки нефти марки Brent вновь находятся выше $48 за баррель, однако обстановка на рынке нефти остается весьма волатильной и скорее привносит нервозность на валютный рынок. Индекс доллара остается вблизи годовых минимумов благодаря усилившимся в последнее время ожиданиям сохранения ставки ФРС на текущем уровне вплоть до конца 2017 года", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российский рубль провел в четверг довольно безынициативные торги, хотя внутри дня волатильность временами повышалась. Доллар закрывает сессию вблизи уровня начала торгов, торги в пятницу имеют шанс продолжиться в коридоре 59,8-60,35 руб./$1. Пара "евро-рубль" проведет финальный торговый день этой недели в границах 68-69 руб./EUR1. Сырьевые котировки продолжают раскачиваться, как на качелях. Сентябрьский фьючерс на баррель Brent стоит к вечеру более $48 за баррель, но особенных оснований купить нефть, кроме слабой позиции доллара, на текущий момент не видно", - считает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 14 июля на 43,91 копейки, до 60,62 руб./$1, и опустил курс евро на 63,55 копейки, до 68,81 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 46,86 копейки по отношению к среде и составил 60,0228 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 31,52 копейки по отношению к 12 июля и составил 60,0048 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 774,348 млн, из которых $1 млрд 498,73 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 275,618 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 57,69 копейки к среде - до 68,9102 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга поднялся на 15,92 копейки по отношению к 12 июля и составил 68,5056 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR644,009 млн, из которых EUR223,71 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR420,299 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,15%, ставка на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 9,19% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,23%, 9,22% и 9,14% годовых соответственно.