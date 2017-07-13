Рынок акций РФ в четверг подрос к 1960п по ММВБ вслед за миром, раллировал Яндекс, упал Аэрофлот

Москва. 13 июля. Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, индекс ММВБ поднялся к 1960 пунктам, обновив максимум с конца мая; раллировали акции "Яндекса" на новостях о соглашении с Uber, и упали бумаги "Аэрофлота" из-за отсечки на бирже дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1959,91 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1029,89 пункта (+0,4%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,1%.

Доллар просел до 59,95 рубля (-0,05 рубля).

Акции "Яндекса" подскочили до 1898,5 рубля (+16,3%), максимум сделок составил 2039,5 рубля (+25%). Бумаги выстрелили на новостях, что компания и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России и в ряде стран, бизнес оценивается в $3,725 млрд.

По условиям соглашения, Uber и "Яндекс" инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Возглавит компанию генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.

Также лучше рынка в четверг выглядели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +0,6% "префы").

Подешевели акции "Аэрофлота" (-6%, до 211 руб.), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%).

Накануне глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен заявила, что постепенное повышение базовой процентной ставки Федрезерва будет оправданным в ближайшие несколько лет, при этом ключевым моментом неопределенности в экономике является показатель инфляции. Кроме того, ФРС приняла решение приступить к началу сокращения объема активов на балансе, этот показатель вернется к нормальному уровню примерно в 2022 году.

Инвесторы в целом сочли ее доклад достаточно умеренным с точки зрения дальнейшего курса ДКП.

На этом фоне в четверг выросли индексы в Азии, при этом дополнительную поддержку оказала статистика о росте импорта и экспорта Китая в июне, в Европе динамика индексов смешанная (FTSE, CAC 40, DAX изменились в пределах 0,3%), подросла Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Нефть днем снижалась на фоне ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), однако затем инвесторы задумались о перспективах восстановления равновесия сил, и цены вышли в "плюс". Кроме того, Нигерия выразила готовность ограничить нефтедобычу, когда она восстановится до 1,8 млн баррелей в сутки (б/с), чтобы поддержать борьбу ОПЕК+ с перепроизводством нефти. В настоящее время Нигерия добывает около 1,7 млн б/с.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $48,4 за баррель (+1,4% и +0,5% в среду), августовская цена WTI - $46,14 за баррель (+1,4% и +1% накануне).

Запасы нефти в США снизились по итогам 11 из последних 13 недель, их сокращение на 7,6 млн баррелей стало максимальным с сентября на фоне уменьшения импорта сырья из Саудовской Аравии и наращивания экспорта. При этом добыча нефти в США выросла на 59 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,397 млн б/с.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%) отреагировали на одобрение Финляндией проекта "Северный поток-2". Акции Сбербанка снимают перекупленность графика. Бумаги Yandex подскочили на новостях о слиянии бизнеса "Яндекс.Такси" и Uber на территории СНГ. В целом снятие перекупленности не повредит российскому рынку, хотя закрытие индекса ММВБ по итогам недели выше 1950 пунктов выглядело бы сильной заявкой на возвращение к 2000 пунктам.

На Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге звучат позитивные заявления. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о том, что российские банки удвоили прибыль в I полугодии - до 770 млрд рублей. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил о том, что в РФ начался новый цикл роста экономики, характеризуемый низкой инфляцией. К осени он ожидает роста кредитной активности банков, что еще более позитивно скажется на экономике. Как минимум, заявления на конгрессе успокоили рынок относительно кризиса в банковской системе. Можно говорить, что коррекция изменений в ставках подошла к концу, что предполагает стабилизацию отечественной валюты в новом диапазоне 59-61 руб./$1.

Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном обзоре отмечает рост потребления даже в ФРГ и США, но этого пока не хватает, чтобы преодолеть избыток предложения. Фактически каждый месяц появляется что-то, что ставит под сомнение балансировку рынка. В июне МЭА отмечает резкий рост добычи в Ливии и Нигерии, а еще и низкий уровень дисциплины выполнения соглашения по сокращению добычи в странах ОПЕК. Получается, что ОПЕК соблюдала взятые на себя обязательства на 78%. Общая мировая добыча в июне выросла на 0,72 млн б/с - до 97,46 млн б/с. Основной прирост обеспечили Ливия и Нигерия, которые стали добывать на 700 тыс. б/с больше.

Цены производителей США (индекс PPI) выросли в июне на 0,1%, а Core PPI - на 0,2%. Соответственно, экономическая статистика подтверждает слова председателя ФРС Дж.Йеллен о том, что впереди рынок ждет не так много повышений ставки, а ФРС следит за слишком низкой инфляцией. Вряд ли в условиях подобного роста цен требуются более агрессивные действия.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, несмотря на ралли зарубежных площадок, вдохновленных мягкой риторикой Дж.Йеллен, российские индексы не торопятся развивать импульс роста, консолидируясь с небольшим восходящим уклоном. Настроения инвесторов выглядят не лучшим образом на фоне угрозы скорого ужесточения санкций со стороны США.

Акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,8%) подросли на благоприятной отчетности: в первом полугодии чистая прибыль компании по РСБУ выросла почти на 10% (до 7,89 млрд рублей), выручка увеличилась более чем в 3 раза (до 11,81 млрд рублей), а прибыль до налогообложения выросла на 11% (до 9,5 млрд рублей).

Накануне "Роснефть" одержала победу в аукционе на право разработки последнего крупного нефтяного месторождения на суше РФ - Эргинского в Ханты-Мансийском автономном округе. Компании пришлось раскошелиться, чтобы получить этот участок, и увеличить стартовый платеж более чем в 2,5 раза, до 20,09 млрд рублей. Главным конкурентом "Роснефти" была неизвестная компания "ПионерГЕО". Извлекаемые запасы нефти Эргинского месторождения составляют 18,842 млн тонн по категории С1 и 83,877 млн тонн по категории С2.

Как отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов, выступление Дж.Йеллен снизило ожидания относительно повышения ключевой ставки в текущем году: по мнению главы ФРС, ситуация в американской экономике не требует от регулятора жестких действий. Инфляция в настоящее время находится ниже цели центрального банка, динамика показателя будет служить ориентиром для принятия решения по денежно-кредитной политике, подчеркнула она.

Вопрос о введении новых антироссийских санкций до сих пор находится в подвешенном состоянии. В Палате представителей Конгресса США демократами представлена новая версия "санкционного" законопроекта, что трактуется некоторыми аналитиками как попытка дать сигнал президенту Дональду Трампу о необходимости сохранять жесткую линию в отношении Москвы. Одновременно конгрессмены Брэд Шерман и Эл Грин внесли на рассмотрение палаты вопрос об импичменте Д.Трампа, обвинив президента в создании препятствий расследованию его связей с Кремлем. В Белом доме назвали действия оппонентов "политической игрой в худшем ее проявлении".

Инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков ожидает дальнейшего развития нисходящего тренда в нефтяных котировках в ближайшие дни. Во-первых, добыча нефти в США за неделю выросла на 59 тыс. б/с после увеличения на 88 тыс. б/с неделей ранее и достигла в общей сложности 9,397 млн б/с, приблизившись к рекордным значениям 2015 года. Во-вторых, страны ОПЕК в июне добывали максимальные с начала года объемы сырой нефти и на 390 тыс. б/с превышали лимиты, установленные в соглашении ОПЕК+. В-третьих, внутри ОПЕК произошел раскол, и такие страны, как Ливия и Нигерия, заметно увеличившие дебет скважин в последнее время, не горят желанием присоединиться к соглашению об ограничении нефтедобычи.

Целью нисходящего движения на ближайшее время по сорту Brent выступает уровень $46,20 за баррель, для WTI - $44 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг выросли акции "Траснаэро" (+12,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+4,3%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+3,9%), ГДР ROS AGRO (MOEX: AGRO) (+2,9%).

ОАО "Трубная металлургическая компания" во II квартале 2017 года отгрузило 957 тыс. тонн продукции, увеличив этот показатель на 12,6% относительно уровня I квартала, сообщила компания. По итогам первого полугодия TMK поставила потребителям 1,808 млн тонн стальных труб, что на 4,1% выше аналогичного показателя годом ранее.

Снизились в четверг акции АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-16,4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4%), "префы" "Московской ГТС" (MOEX: MGTS) (-5,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 36,309 млрд рублей (из них 11,502 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).