Позитив с рынка энергоносителей может поддержать наши акции в пятницу на открытии торгов - ИК "Финам"

"В четверг российские фондовые индексы по итогам торгов продемонстрировали умеренный рост, - отмечает аналитик Богдан Зварич. - Поводом к покупкам в наших активах выступила ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent возобновила восходящую динамику и смогла отыграть отметку 48 долларов. Также российских «быков» поддержала ситуация на внешних фондовых площадках. В Европе к окончанию дня основные индексы прибавили до 0,3%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1%. В результате, индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,2%, до 1958 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,3%, вплотную подойдя к 1030 пунктам. Лидерами торгов выступили акции Яндекса, прибавившие более 15%, компанию которым составили бумаги Аптек 36 и 6 (+5%) и «префы» Транснефти (+3%). Хуже рынка закрылись Аэрофлот и Башнефть, потерявшие более 3%".

На валютной секции Московской биржи, несмотря на восстановление цен на нефть, рублю не удалось существенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар потерял лишь 0,1%, отступив ниже отметки 60 рублей, евро снизился на 0,3%, до 68,3 рубля. Эксперт ИК отметил, что, если «медведям» удастся удержать доллар ниже отметки 60 рублей, возрастет вероятность дальнейшего снижения американской валюты и достижения ею ближайшей поддержки, расположенной на уровне 59 рублей.

"В рамках вечерней сессии восстановление рынка энергоносителей может продолжиться, что позволит нефти марки Brent сделать еще один шаг к уровню 49 долларов. В такой ситуации можно ожидать преобладания покупок в российских активах, в результате рубль и фьючерс на индекс РТС закончат «вечерку» на положительной территории. Также позитив с рынка энергоносителей может поддержать наши акции завтра на открытии торгов", - заключает Б. Зварич.