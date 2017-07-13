13 июля 2017 года 18:29
Цены евробондов РФ в четверг плавно снижаются вслед за UST и другими emerging markets
Москва. 13 июля. Котировки российских еврооблигаций в четверг плавно снижаются вслед за ценами облигаций других emerging markets и американских казначейских обязательств (US Treasuries) после роста накануне; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением 2030 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 12 июля всего на 2 базисных пункта и составила 120,18% номинала, что соответствует доходности 2,21% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню).
Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК опустилась относительно итогов 12 июля на 6 базисных пунктов, составив 100,99% от номинала. Их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 1,53% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился на 3 базисных пункта и составил 68 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 30 базисных пунктов - до 111,84% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 5,05% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 31 базисный пункт - до 108,71% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 5,01% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 13 базисных пунктов, опустившись до 103,92% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 4,215% годовых), с погашением в 2023 году - на 3 базисных пункта, до 106,81% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисных пункта - до 3,63% годовых).
"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдается небольшая отрицательная коррекция цен после их заметного роста накануне. При этом основным триггером движения наших бумаг выступают US Treasuries, которые ранее активно росли в цене на фоне относительного "мягкой" риторики главы Федрезерва США Джанет Йеллен в ходе выступления с полугодовым докладом перед Конгрессом, а сегодня немного корректируются вниз. Таким образом, небольшой рост доходности базовых активов привел и к некоторому повышению процентных ставок облигаций emerging markets, в результате чего суверенные спреды практически не изменились", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер сектора еврооблигаций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Алексей Твердохлеб.
"Но в целом ситуация на рынке относительно спокойная, никаких панических распродаж нет. Участники рынка очень внимательно следят за динамикой US Treasuries, которая сейчас выступает основным драйвером движения для российских евробондов", - отметил А.Твердохлеб.
Опубликовано: /Финмаркет/
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