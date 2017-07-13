РТС удерживается в "зеленой зоне" благодаря укреплению рубля - InstaForex

"Проявлению оптимизма на отечественном рынке акций мешает сохраняющийся "медвежий" настрой игроков на рынке нефти, которые продают актив всякий раз, когда цены пытаются подняться от минимумов. Это является плохим сигналом как для состояния сырьевого сегмента, так и для российских индексов. Пока РТС удерживается в "зеленой зоне" на фоне укрепления рубля, но в случае ускорения снижения Brent валюта не сможет игнорировать нефтяной фактор и утянет за собой долларовый индекс", - отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.