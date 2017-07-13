Рубль отыграл часть утренних потерь благодаря спросу перед налоговыми выплатами

Москва. 13 июля. Доллар США и евро лишь немного повышаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль отыграл значительную часть утренних потерь, по пока продолжает оставаться в небольшом "минусе" к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 60,1 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,56 руб./EUR1, поднявшись на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 8,1 копейки - до 63,91 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 14 июля на 43,91 копейки, до 60,62 руб./$1, и опустил курс евро на 63,55 копейки, до 68,81 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть утренних потерь на дневных торгах вторника на фоне спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, готовящихся к налоговому периоду, начинающемуся в ближайшие дни. Поддержку нацвалюте оказывает также рост интереса участников торгов к операциям carry trade после того, как глава ФРС США Джанет Йеллен сигнализировала об отсутствии у американского регулятора планов по резкому повышению базовой процентной ставки.

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в четверг после публикации ежемесячного отчета Международной энергетической организации (МЭА). Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК опустилась на 1,01% - до $47,26 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,95% - до $45,18 за баррель.

МЭА прогнозирует увеличение добычи нефти странами не-ОПЕК в 2017 году на 0,7 млн баррелей в сутки (б/с), в 2018 году - на 1,4 млн б/с. Основной рост обеспечат США - на 610 тыс. б/с и 1,045 млн б/с соответственно. Также сильный вклад в рост поставок внесут Бразилия, Канада и Казахстан, в то время как лидерами снижения будут Мексика и Китай.

Также в отчете МЭА отмечается, что в июне объем поставок стран, не входящих в ОПЕК, вырос на 380 тыс. б/с благодаря сезонному увеличению производства биотоплива и восстановлению добычи в Канаде после сбоев. Добыча нефти странами ОПЕК, по данным МЭА, в июне выросла на 340 тыс. б/с - до 32,6 млн б/с. Показатель является рекордным с начала года.

"Рубль накануне резко укрепился к доллару на фоне "голубиной" риторики председателя ФРС Дж.Йеллен. Однако сегодня российская валюта корректируется вниз в условиях снижения нефтяных котировок и сохранения геополитической неопределенности. Выступление Дж.Йеллен снизило ожидания относительно повышения ключевой ставки в текущем году: по мнению главы ФРС, ситуация в американской экономике не требует от регулятора жестких действий", - подчеркнул руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Относительно мягкий тон комментариев Дж.Йеллен позволил валютам развивающихся рынков продемонстрировать заметное укрепление - российский рубль, южноафриканский рэнд, бразильский реал, турецкая лира прибавили против доллара 1,2-2,3%, частично компенсировав потери последних дней. По паре "доллар-рубль" ожидаем продолжения консолидации вблизи отметки 60 руб./$1. Мы считаем, что основная часть позитива для этих валют от выступления главы Федрезерва прошла, и каких-либо сигналов для новой мощной волны на их укрепление пока не наблюдаем", - отметил аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"На валютном рынке никаких изменений нет, рубль, как и ожидалось, показывает стабильность и относительное равнодушие к происходящему на рынке нефти. Ослабление рубля сегодня еще может продолжиться, но будет умеренным, в районе 15-20 копеек. В целом же, до августа пара "доллар-рубль" рубль вряд ли преодолеет отметку 61 руб./$1, но после того, как это случится, будет открыта дорога к диапазону 62-64 руб./$1, где нацвалюта стабилизируется в очередной раз", - не исключает начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,15%, ставка на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 9,19% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,23%, 9,22% и 9,14% годовых соответственно.