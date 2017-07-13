Скорее всего, доллар/рубль все-таки в ближайшее время вновь вернется выше отметки 60 - "Аналитика Онлайн"

"В четверг на торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты дают 59 рублей 80 копеек, евро торгуется в районе отметки 68,10. Сейчас мы наблюдаем довольно парадоксальную ситуацию. Российский рубль растет вместе со снижающимися котировками нефти. Как мы отмечали ранее, главной причиной этому стали успешные аукционы Минфина. Однако эффект от этих аукционов будет достаточно кратковременным. И, скорее всего, доллар/рубль все-таки в ближайшее время вновь вернется выше отметки 60 при стабильности цен на нефть. Если котировки "черного золота" упадут ниже 47$ за баррель и нацелятся на новые годовые минимумы, мы сможем увидеть прорывы вплоть до уровня 62-63 рубля за одну единицу американской валюты. Эти же цифры мы неоднократно указывали в наших прогнозах. По-прежнему считаем эти уровни целевыми для роста курса доллара в ближайшее время", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.