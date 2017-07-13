Если в четверг комментарии Йеллен вновь будут неопределёнными, то золото продолжит рост - Dukascopy Bank SA

В среду торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на отметке 1219,19, где золото выросло по отношению к американской валюте на 0,21%, а волатильность торгов составила 1,01%. В четверг в ходе утренних торгов пара демонстрировала рост, торгуясь около отметки 1,222 на фоне комментариев главы ФРС США Дж. Йеллен о постепенном повышении процентных ставок в течение ближайших лет. Возможно, что очередной скандал, связанный с публикацией Д. Трампа младшего, также оказал поддержку драгметаллу в качестве "убежища". Если в четверг комментарии Йеллен вновь будут неопределёнными, то золото продолжит рост, в противном случае XAU/USD опустится ниже месячной S1, полагают специалисты Dukascopy Bank SA.