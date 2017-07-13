Рубль демонстрирует повышенную волатильность - "Нордеа Банк"

Доллар снова под давлением после осторожных комментариев главы ФРС, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. - Отметив готовность ФРС продолжать цикл ужесточения монетарной политики, г-жа Йеллен подчеркнула, что потенциал повышения ставок не очень велик. Акцент на слабой динамике инфляции придал заявлениям «голубиный» характер, что транслировалось в ослабление доллара против основных валют развитых стран (индекс доллара снизился до 95,6). Ожидания рынка относительно перспектив повышения ставки до конца года снизились, что будет оказывать поддержку валютам развивающихся стран. Появившиеся вчера инициативы начала процедуры импичмента в отношении Трампа могут снова сместить фокус внимание рынков с экономических на политические события. Ориентир по паре EUR/USD 1.138-1.15. Резкое укрепление рубля во второй половине дня вчера, несмотря на ослабление нефтяных котировок, указывает на то, что в основе данного движения лежали скорее внутренние факторы, связанные с текущим период дивидендных выплат и их возможной последующей конвертации. Мягкие заявления главы ФРС среднесрочно окажут фундаментальную поддержку рублю. Сегодня в фокусе ежемесячный отчет МЭА, способный поддержать рубль в случае сокращения прогнозов по производству нефти в США, однако на кардинальное улучшение картины по рынку нефти рассчитывать не стоит. Ориентир по паре USD/RUB - 59.5-61".