Краткосрочная цель Brent - $47-48 за баррель - "Нордеа Банк"

"Статистика от Минэнерго США, выходившая накануне, поставила рынок в некоторое замешательство. С одной снижение запасов нефти и нефтепродуктов дало участникам рынка позитивный сигнал, свидетельствующий, что сезонные факторы сохраняют актуальность, и потребление не хромает. С другой стороны, дальнейшее расширение производства в США всякий раз подрывает оптимизм на долгосрочном горизонте. В итоге нефтяные цены так и не смогли устойчиво вернуться на положительную территорию. Как нами отмечалось ранее, ближайшей устойчивой поддержкой рынку может стать факт «подключения» Ливии и Нигерии к сделке ОПЕК+. Сегодня МЭА представит свой ежемесячный отчет с обновленными прогнозами для мировой добычи и спроса на нефть. Основное внимание будет уделено изменениям ожиданий по сланцевому производству в США, траектории глобального спроса и последующих шагов участников сделки ОПЕК+ (после окончания текущих договоренностей). При условии того, что отчет МЭА подтвердит пересмотренный (вниз) ранее прогноз Минэнерго США в части добычи на сланцевых месторождениях, а спрос останется неизменным, цены на «черное золото» локально получат поддержку. Краткосрочно Brent $47-48", - отмечает специалист "Нордеа Банка" Денис Давыдов.