До августа рубль вряд ли преодолеет 61 за доллар - РосЕвроБанк

"На валютном рынке никаких изменений нет, рубль, как и ожидалось показывает стабильность и относительное "равнодушие" к происходящему на рынке нефти. Хотя стоимость Brent упала ниже 47,7 долларов за баррель, рубль остается в районе 60,1-60,2 к доллару. Ослабление сегодня продолжится, но будет умеренным, в районе 15-20 копеек. Давление со стороны текущего счета платежного баланса будет усиливаться, также все большую роль будет играть ситуация на рынке ОФЗ, интерес к которым падает. Но до августа рубль вряд ли преодолеет 61 за доллар, но после того как это случится, будет открыта дорога к диапазону 62-64 рубля за доллар, где нацвалюта стабилизируется в очередной раз", - отмечает начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.