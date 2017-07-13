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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль продолжит торговлю в районе 60 за доллар - Промсвязьбанк
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13 июля 2017 года 12:28
Рубль продолжит торговлю в районе 60 за доллар - Промсвязьбанк
"По паре доллар/рубль ожидаем продолжения консолидации вблизи отметки 60 рублей/доллар. Мы считаем, что основная часть позитива для валют EM от выступления главы Федрезерва прошла, и каких-либо сигналов для новой мощной волны на укрепление валют EM пока не наблюдаем", - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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13 июля 2017 года 19:37
Москва. 13 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти. читать дальше
.13 июля 2017 года 19:23
Москва. 13 июля. Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, индекс ММВБ поднялся к 1960 пунктам, обновив максимум с конца мая; раллировали акции "Яндекса" на новостях о соглашении с Uber, и упали бумаги "Аэрофлота" из-за отсечки на бирже дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.13 июля 2017 года 19:10
Позитив с рынка энергоносителей может поддержать наши акции в пятницу на открытии торгов - ИК "Финам"
"В четверг российские фондовые индексы по итогам торгов продемонстрировали умеренный рост, - отмечает аналитик Богдан Зварич. - Поводом к покупкам в наших активах выступила ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent возобновила восходящую динамику и смогла отыграть отметку 48... читать дальше
.13 июля 2017 года 18:43
Рынок меди уже пережил несколько перебоев с поставками в текущем году, однако цены не поднялись выше максимумов, достигнутых в феврале, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. В настоящее время медь находится в ожидании еще двух проблемных ситуаций с поставками,... читать дальше
.13 июля 2017 года 18:29
Москва. 13 июля. Котировки российских еврооблигаций в четверг плавно снижаются вслед за ценами облигаций других emerging markets и американских казначейских обязательств (US Treasuries) после роста накануне; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением 2030 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились. читать дальше
.13 июля 2017 года 17:48
Данные опубликованной в среду «Бежевой книги», доклада ФРС США об экономической ситуации в США показывают, что в целом экономическая активность не должна ограничить планы регулятора по нормализации кредитно-денежной политики, указывает аналитик Julius Baer Стефани Линдек. Экономическая активность... читать дальше
.13 июля 2017 года 17:22
Американская валюта в среду торгуется разнонаправленно, пытаясь снова привлечь интерес покупателей, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Но недавно опубликованные данные из США не смогли вызвать заметной реакции долларовых пар. EUR/USD... читать дальше
.13 июля 2017 года 16:58
"Проявлению оптимизма на отечественном рынке акций мешает сохраняющийся "медвежий" настрой игроков на рынке нефти, которые продают актив всякий раз, когда цены пытаются подняться от минимумов. Это является плохим сигналом как для состояния сырьевого сегмента, так и для российских индексов. Пока... читать дальше
.13 июля 2017 года 16:35
"Ситуация на российском рынке допускает небольшую просадку индекса ММВБ для снятия перекупленности. С другой стороны, повышение объёмов торгов говорит о том, что желающих выйти из рынка довольно много. Если неделю индекс закроет выше 1950 пунктов, то для продолжения роста будут основания. Однако... читать дальше
.13 июля 2017 года 16:03
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет 125 рублей за штуку. По данным... читать дальше
.13 июля 2017 года 15:45
Москва. 13 июля. Доллар США и евро лишь немного повышаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль отыграл значительную часть утренних потерь, по пока продолжает оставаться в небольшом "минусе" к бивалютной корзине. читать дальше
.13 июля 2017 года 15:43
Скорее всего, доллар/рубль все-таки в ближайшее время вновь вернется выше отметки 60 - "Аналитика Онлайн"
"В четверг на торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты дают 59 рублей 80 копеек, евро торгуется в районе отметки 68,10. Сейчас мы наблюдаем довольно парадоксальную ситуацию. Российский рубль растет вместе со снижающимися котировками нефти. Как мы отмечали ранее, главной причиной... читать дальше
.13 июля 2017 года 15:28
"Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по рынку труда и инфляции в сфере производства (15:30 мск). Российские биржи росли от 0,012 до 0,057%, дивидендные выплаты могут поддержать рост фондовых индексов вплоть до завершения сессии", - отмечает специалист ИК "Еврофинансы" Людмила... читать дальше
.13 июля 2017 года 15:05
Если в четверг комментарии Йеллен вновь будут неопределёнными, то золото продолжит рост - Dukascopy Bank SA
среду торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на отметке 1219,19, где золото выросло по отношению к американской валюте на 0,21%, а волатильность торгов составила 1,01%. В четверг в ходе утренних торгов пара демонстрировала рост, торгуясь около отметки 1,222 на фоне комментариев главы... читать дальше
.13 июля 2017 года 14:41
Первую половину дня российский рублёвый индекс ММВБ завершает с потерями в 0.2%, а валютный индекс РТС ростом на 0.2%, указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. В Европе позитив пока сохраняется, но биржевые индексы растут в пределах 0.3%. На фоне незначительного укрепления национальной... читать дальше
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