Рубль заметно укрепился без поддержки нефтяного рынка - Банк "Зенит"

"Валютные торги среды завершились заметным укреплением рубля, который фактически отыграл потери предыдущего торгового дня, - комментируют аналитики банка "Зенит". - Все это происходило без поддержки нефтяного рынка, который реагировал снижением на еженедельные данные о повышении добычи в США. Курс доллара на закрытие биржи составил 60.01 руб. (-75 коп.), курс евро – 68.50 руб. (-1.17 коп.). На международном валютном рынке доллар укрепился, несмотря на выступление главы ФРС, которое инвесторы расценили как «голубиное». По итогам основная валютная пара снизилась на 55 бп, закрывшись на уровне $1.1410. Реакция нефтяных котировок на еженедельные данные Минэнерго США оказалась традиционной для последних недель. Цены лишь немного подросли на данных о существенном снижении запасов нефти (-7.6 млн барр.), но затем перешли к снижению на данные по продолжающемся увеличении объемов добычи. Рубль уверенно укреплялся в период повышения нефтяных котировок, однако затем проигнорировал их снижение. Характерно, что повышение наблюдалось в большинстве высокодоходных валют, что может быть связано как раз с выступлением главы ФРС США в Конгрессе".