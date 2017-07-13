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13 июля 2017 года 12:00

Рынок акций РФ утром обновил максимум ММВБ с конца мая на внешнем позитиве, упал Аэрофлот из-за отсечки

Москва. 13 июля. Рынок акций РФ утром в четверг обновил максимум по индексу ММВБ с конца мая на фоне ослабления рубля и позитивной динамики мировых площадок после выступления главы Федрезерва США; упали бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) из-за отсечки на бирже дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1958,97 пункта (+0,2%, максимум дня - 1962,22 пункта), индекс РТС - 1025,9 пункта (+0,02%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подросли в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 60,16 рубля (+0,15 рубля).

В росте лидируют рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,6% и +0,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%).

Упали акции "Аэрофлота" (-4,3%, до 215,35 рубля) и просели бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "префы" "Башнефти" (-1%).

Индексы в США в среду выросли на 0,6-1,1% (Dow Jones обновил исторический максимум) на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в Палате представителей Конгресса. Дж.Йеллен отметила, что постепенное повышение базовой процентной ставки Федрезерва будет оправданным в ближайшие несколько лет, при этом ключевым моментом неопределенности в экономике является показатель инфляции.

Кроме того, она заявила, что ФРС приняла решение приступить к началу сокращения объема активов на балансе, и что показатель вернется к нормальному уровню примерно в 2022 году.

Инвесторы в целом сочли ее доклад достаточно умеренным с точки зрения дальнейшего курса ДКП.

Следом выросли в четверг индексы в Азии, поддержку которым оказала статистика о росте импорта и экспорта Китая в июне, стабилизировалась Европа (FTSE, CAC40, DAX изменились на 0,1-0,2%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Нефть в четверг корректируется после роста накануне по итогам третьей сессии подряд. Трейдеры оценивают еженедельные статданные Минэнерго США, указавшие накануне на резкое сокращение запасов нефти при повышении добычи, пишет MarketWatch.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $47,5 за баррель (-0,5% и +0,5% в среду), августовская цена WTI - $45,28 за баррель (-0,5% и +1% накануне).

Запасы нефти в США снизились по итогам 11 из последних 13 недель, их сокращение на 7,6 млн баррелей стало максимальным с сентября на фоне уменьшения импорта сырья из Саудовской Аравии и наращивания экспорта. При этом добыча нефти в США выросла на 59 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,397 млн б/с.

Данные ОПЕК, обнародованные накануне, показали, что страны организации в июне добывали 32,611 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 32,217 млн б/с, добытых в мае 2017 года. Таким образом, установленная в ноябре квота была превышена на 100 тыс. б/с за счет роста добычи в Ливии и Нигерии.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, рынки поддержало заявление главы ФРС США о неопределенности экономической перспективы, а именно неуверенность в том, что инфляция будет успевать расти вместе с увеличение процентной ставки. Поскольку рост процентной ставки влечет увеличение процентных издержек, это будет способствовать росту цен. Но этот эффект работает с небольшим временным лагом, поэтому американский регулятор отложит на несколько месяцев увеличение верхнего уровня процентной ставки. Получается, что деньги не будут подниматься в стоимости, поэтому инвесторы пошли за покупками на фондовый рынок, так как скоро начнется сезон отчетности за II квартал. Таким образом, акции компаний с хорошим прогнозом прибыли и ежеквартальными дивидендными выплатами будут пользоваться спросом.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, из выступления главы ФРС следует, что регулятор придерживается планов лишь постепенного и умеренного повышения базовой процентной ставки в течение ближайших нескольких лет, а сокращение размера активов на балансе за счет отказа от политики реинвестирования полученных доходов приведет к его нормализации в 2022 году.

Выступление оказало сильное влияние на рынки, усилив склонность к риску, хотя по большому счету и не содержало каких-либо принципиально новых вводных. Уверенность инвесторов в том, что изменения ставки не произойдет ни в сентябре, ни в декабре, немного повысилась, что ослабило курс американского доллара и привело к сильному укреплению валют развивающихся стран, в том числе и рубля. После прояснения ожиданий по действиям ФРС следующим знаковым событием станет заседание ЕЦБ 20 июля, по итогам которого инвесторы будут оценивать готовность европейского регулятора начать нормализацию денежно-кредитной политики.

На российском рынке акций в настоящее время начал проявляться эффект от реинвестирования дивидендов. В силе остаются и среднесрочные факторы роста, среди которых невысокие стоимостные оценки и привлекательная дивидендная доходность в условиях низких номинальных рублевых ставок. Индекс ММВБ после позитивного старта может развить импульс в направлении сильной области сопротивления 1970 пунктов, где произойдет стабилизация, считает И.Фролов.

По словам аналитика ФГ БКС" Марка Брэдфорда, динамика российского рынка акций остается зависимой от фундаментальных факторов - цен на нефть, политики ФРС и перспектив роста мировой экономики, которые на данный момент позитивны для спроса на рисковые активы.

Цены на нефть Brent выросли, несмотря на данные по объемам добычи стран-членов ОПЕК за июнь, которые преподнесли негативный сюрприз в виде превышения квоты добычи, установленной в ходе мартовских переговоров. В качестве "противовеса" негативу выступили макроданные по Китаю (спрос на нефть, экспорт и импорт в июне оказались выше ожиданий), спекуляции вокруг дальнейшего сокращения добычи в США, снижение запасов энергоресурсов в США (Минэнерго, API), риторика Дж.Йеллен (позитивный взгляд на американскую экономику, подтверждение намерений постепенного ужесточения монетарной политики, которое "голуби" восприняли как указание на отсутствие повышения ставки в текущем году) и слабеющий доллар США.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, инвесторы сочли, что позиция главы ФРС по поводу предстоящего повышения ставок стала мягче, чем озвучивалось в предыдущие недели и месяцы, особенно в том, что касается недостаточно высокой инфляции. Одним из последствий ее заявления стало ослабление доллара, вызвавшее рост котировок многих активов и emerging markets.

В четверг интерес представляют новый отчет главы ФРС в Конгрессе США (17:00 МСК), индекс цен производителей PPI в США. В СМИ, по-видимому, много внимания будет уделено Дональду Трампу-младшему и его отцу, причем в этих новостях по-прежнему будет фигурировать Россия. Как следствие, в ходе визита президента США во Францию также могут прозвучать комментарии по поводу Москвы, особенно если учесть скептическое отношение к ней президента Франции Эммануэля Макрона.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг выросли акции "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+8,4%), АО "Армада" (MOEX: ARMD) (+3,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,7%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+2,5%), бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,3%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+1,5%).

Подешевели бумаги АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,1%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-1,7%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,96 млрд руб. (из них 2,478 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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