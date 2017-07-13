Падение запасов нефти при растущей добыче почему-то игнорируется рынком - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на недельных максимумах по мере того, как данные по снижению запасов за последнюю неделю в США был нивелированы ростом добычи, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 13 июля в 10:30 по московскому времени торговались на уровне 47,53 доллара за баррель, подешевев за сутки на 1,5%. Американский эталон WTI находился в районе 45,80, утратив 1,1%.

Агентство энергетической информации США вчера опубликовало свой традиционный еженедельный отчет, в котором зафиксировало падение коммерческих запасов сырой нефти на 7,6 миллиона, а бензинового топлива на 1,6 миллиона. Рост добычи в США за неделю составил 59 тысяч баррелей в сутки, до 9,397 миллиона

Падение запасов за прошлую неделю более чем вдвое превысило медиану прогнозов. Это очень серьезный позитив для цен. Однако, он был нивелирован очередным ростом добычи. Соответственно, контракты так и не смогли приблизиться к 50 долларам за баррель и оставались в коридоре 45-50.

Тем не менее, падение запасов при растущей добыче в очередной раз подчеркивает факт, который почему-то игнорируется рынком. Добываемая сланцевыми компаниями нефть в основном легкая. Это конденсат. В то время как нефтепереработке США в большей части требуются средние и тяжелые сорта. Они в основном импортируются. Добываемая сланцевыми компаниями легкая нефть идет в запасы.

"Эффективность решения ОПЕК+ по сокращению добычи будет более показательна по динамике запасов в других странах, - указывает эксперт ГК. - Например, ОЭСР. Только данные за май-август мы получим в октябре-ноябре. Именно ближе к этому периоду цены смогут прочно закрепиться вше 50 долларов за баррель. Сейчас нас, скорее всего, ждут колебания в диапазоне 45-50. Может 47-52, при краткосрочных выпадениях из этого коридора контрактов с ближайшими сроками экспирации в силу их высокой волатильности".