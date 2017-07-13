Российские евробонды будут консолидироваться - Промсвязьбанк

"Российские суверенные евробонды по итогам вчерашних торгов показали уверенный рост котировок, главным образом в "длине", отыгрывая динамику базовых активов, в том числе после выступления главы ФРС Дж.Йеллен в Конгрессе, заявления которой оказались более осторожными в отношении монетарного курса. Доходности UST-10 пошли вниз с 2,35% до 2,30-2,31% годовых. В итоге на рынках повысился спрос на риск, доходности суверенных евробондов EM снижались в пределах 3-17 б.п. Для российского сегмента сдерживающий эффект оказывал переход нефти к снижению котировок после выхода недельных данных о росте добычи в США. Кроме того, опасения инвесторов вызывает перспектива возможного расширения санкций против России. На этом фоне и при стабилизации доходности US-10 в районе 2,3% годовых, а также "боковой" динамике котировок нефти Brent российские евробонды, вероятно, будут консолидироваться, в т.ч. в ожидании завтрашней статистики в США – выйдут розничные продажи и индекс CPI, а также промпроизводство в июне", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.