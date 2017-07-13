Рубль пока будет консолидироваться около уровня 60 за доллар - Росбанк

"Вчерашняя торговая сессия в паре USD/RUB лишний раз продемонстрировала, что расклад сил для рубля выглядит намного менее однозначным после недавнего витка ослабления курса. Мягких комментариев со стороны ФРС оказалось достаточно, чтобы рубль вернулся к отметке 60 против доллара США, полностью компенсировав провал во вторник. Учитывая, что ближайшие 7-10 дней не слишком богаты на события/важную статистику, национальная валюта, вероятно, предпримет еще не одну попытку консолидации вокруг психологического уровня 60, прежде чем определиться с дальнейшим направлением движения", - отмечают аналитики Росбанка.