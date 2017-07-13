Рубль слегка снижается к доллару и евро после сильного роста накануне

Москва. 13 июля. Доллар США и евро немного повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг, рубль снижается к бивалютной корзине, корректируясь после сильного роста накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,03-60,1 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,06 руб./$1 (+5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 68,75 руб./EUR1 (+25,25 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 14,11 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 63,97 рубля.

Доллар при этом оказался на 56,772 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 69,94 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного понижается к доллару и евро, корректируясь после укрепления накануне на фоне роста интереса рынка к операциям carry trade и повышения цен на нефть по итогам третьей сессии подряд. В четверг утром котировки "черного золота" немного укрепляются, трейдеры продолжают оценивать еженедельные статданные Минэнерго США, указавшие накануне на резкое сокращение запасов нефти при повышении добычи. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК поднялась на 0,1% - до $47,69 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,07% - до $45,46 за баррель.

Запасы нефти в США снизились по итогам 11 из последних 13 недель, их сокращение стало максимальным с сентября на фоне уменьшения импорта сырья из Саудовской Аравии и наращивания экспорта. Как сообщило Минэнерго, запасы нефти сократились на прошлой неделе на 7,6 млн баррелей при средних прогнозах снижения на 2,6 млн баррелей. При этом добыча нефти в США выросла на 59 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,397 млн б/с.