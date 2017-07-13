Цены на нефть снова ушли на отрицательную территорию - AMarkets

Цены на нефть в среду снова ушли на отрицательную территорию, так и не получив поддержки от правительственного отчёта по запасам нефти и нефтепродуктов, а также динамике роста добычи в США, отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Администрация энергетической информации США сообщила, что объем запасов нефти за неделю, завершившуюся 7 июля, снизился на 7,6 млн баррелей. Показатель превзошел ожидания аналитиков S&P Global Platts, прогнозировавших снижение на 2,6 млн. баррелей. Стоит отметить, что запасы сырой нефти упали ниже 500 миллионов баррелей в первый раз с конца января. Снижение запасов нефти отражает ситуацию с высоким внутренним потреблением на американском рынке, которое традиционно увеличивается в период летней активности автолюбителей.

"Возможно, снижение запасов вторую неделю подряд могло бы обеспечить котировки нефти восстановительным импульсом, но, как и на прошлой неделе, настроения участников рынка сильно изменились после выхода данных по росту недельного объема добычи в США, - подчеркивает А. Деев. - Как стало известно из отчета EIA, производство нефти в США за прошлую неделю выросло на 59 000 баррелей в день до 9,397 миллиона баррелей. Учитывая, что рост добычи нефти только за 2 недели составил 150 тыс. баррелей, самое время вспомнить про амбициозные планы американских сланцевых производителей увеличить добычу до 10 млн баррелей в день. Роста добычи в США в сочетании со смешанными данными запасов нефтепродуктов вчера оказалось вполне достаточно для возобновления продаж углеводородов. Впереди доклад международного энергетического агентства по ситуации на рынке черного золота, а также очередной отчет Baker Hughes по числу нефтяных терминалов в США, способные усилить коррекционную динамику".