Утренние прогнозы: внешний позитив дает новый импульс к росту фондового рынка

В среду рынок акций рост вслед за Европой и США, в результате индекс ММВБ составил 1954,39 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1025,68 пункта (+2,4%). На утро четверга позитив сохраняется в основном за счет подъема на мировых фондовых площадках. Открытие российского рынка акций сегодня аналитики ожидают увидеть в районе 1955 пунктов по индексу ММВБ.

Инвестиционная палата (Александр Волынский): "В четверг индекс ММВБ начнет торги незначительным повышением. Мы позитивно смотрим на перспективы российского фондового рынка. Повышение котировок в следующие недели-месяцы, вероятно, продолжится. Первой естественной целью из значимых видим район 2000-2100 пунктов по индексу ММВБ. На пути к данным уровням возможны локальные коррекции в пределах 5%, которые рекомендуем выкупать".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается умеренно позитивное. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $47.8 за баррель на фоне вышедших неоднозначных данных нефтяной статистики, указавших как на снижение запасов, так и на рост производства "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1955 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор может продолжить свой подъем, однако перед приближающимися выходными риски коррекции к текущей волне роста будут нарастать".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Мы полагаем, что на рынке в настоящее время начал проявляться эффект от реинвестирования дивидендов. В силе и среднесрочные факторы роста, среди которых невысокие стоимостные оценки и привлекательная дивидендная доходность в условиях низких номинальных рублевых ставок. Сегодня к открытию торгов сформировался позитивный внешний фон. Внешние рынки сохраняют позитивный настрой, а цены на нефть не развили коррекцию, стабилизировавшись вблизи 47,6. Таким образом, открытие торгов может пройти вблизи 1955 пунктов ММВБ с дальнейшим развитием импульса в направлении сильной области сопротивления вблизи 1970. Мы полагаем, что локально импульс к росту на подступах к отметке 1970 пунктов может ослабнуть, по крайней мере, на этой неделе".

Алор Брокер (Алексей Антонов): "Российские индексы вчера продемонстрировали существенный рост и сегодня попытаются его продолжить, по ММВБ сопротивлением выступает уровень 1960 пунктов, по РТС - 1030 пунктов. Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов и рост индексов в пределах 0,5%. Среди бумаг мы бы отметили акции "Газпрома" и "Сургутнефтегаза" прив.".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по российским фондовым индексам благодаря улучшению внешнего фона - поведение трейдеров на мировых фондовых площадках стало более оптимистичным после выступления Дж. Йеллен, тон которого дал основания для улучшения оценок состояния экономики и смягчения ожиданий в отношении денежной политики ФРС (так, вероятность подъема базовой процентной ставки в декабре текущего года, оцениваемая Bloomberg по котировкам срочных контрактов, понизилась с 49% до 43%). На валютном рынке возможен краткосрочный период консолидации вблизи уровня 60 по паре доллар-рубль".