Покупать доллар – плохая инвестиционная идея - FxPro

"На валютном рынке игроки вчера позволили рублю укрепиться вслед за ростом нефти. В результате российская валюта окончила торги среды на уровне 60 рублей за доллар, укрепившись более чем на 75 копеек. Евро потерял почти 117 копеек и окончил день ровно под отметкой 68,50. Таким образом, рубль вернулся на важные рубежи, давая понять, что динамика рубля отнюдь не односторонняя. Придерживаясь мнения, что рублю всё же будет весьма трудно побороть сезонность в ближайшие недели и вернуться к годовым минимумам, мы должны констатировать важный поворотный момент для американского доллара. На международном валютном рынке индекс доллара (оценивает курс к 6 наиболее популярным валютам) встал на путь снижения в январе этого года. И с тех пор периоды краткой стабилизации курса сменяются импульсами на снижение ко всё более низким минимумам, - комментирует ситуацию финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Самое большее, на что были способны "быки" в мае-июне – это лишь задержать доллар в "боковике". Попытка развить наступление 21 июня была жёстко пресечена, а USDX в последующие несколько дней отбросили к новым локальным минимумам. До этой атаки сильным сопротивлением был уровень 97,50, а поддержкой – 96,50. Теперь поддержка способна стать не менее яростным сопротивлением. Несмотря на сильные экономические данные, которые показывает экономика США, а также решительный настрой ФРС на нормализацию денежно-кредитной политики, глобальная макроэкономика сейчас близка к той же фазе, что была в ранние 2000-е. Тогда Штаты повышали ставку, но центробанки многих других стран делали это более решительно, активно борясь с инфляционной угрозой. Для доллара это может означать, что его покупка станет не самой лучшей инвестиционной идеей на последующие годы, поскольку в других странах центробанки намного более строго придерживаются правил таргетирования инфляции".