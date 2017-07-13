ОПЕК снова блефует? - eToro

В среду нефть сорта Brent "металась" из стороны в сторону, "раздираемая" противоречивыми новостями, и оказалась практически во "флэте". После попыток подъема в район 49, встретив сопротивление на отметке 48,73, котировки вернулись в район 48, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Данные Министерства энергетики США повторили картину прошлой недели, как и реакция актива. Запасы сократились на внушительные 7,5 млн баррелей, что немного ниже оценки API, но втрое выше прогнозов. Упали также запасы бензина, а объемы запасов в Кушинге оказались на минимуме с ноября прошлого года. Если после прошлой недели были подозрения, что это единовременное явление, то теперь можно с осторожностью предположить, что ребалансировка рынка началась. Но росту цен в ответ на релиз помешали показатели добычи, которая достигла новых циклических максимумов, увеличившись на 0,6% в недельном эквиваленте. Своей реакцией рынок снова показал, что сейчас для него куда важнее именно динамика производства, ведь низкие цены, как предполагали многие, должны были вынудить американских сланцевиков умерить темпы наращивания добычи. Но этого пока не происходит.

ОПЕК рапортовала о росте объемов производства в июне, но благодаря многочисленным частным оценкам, которые начали выходить гораздо раньше официальных цифр, рынок уже был готов к таким результатам и не показал заметной реакции. Впрочем, нефть не вдохновилась и сообщениями о созыве экстренного совещания картеля, запланированного на 17 июля. Пока ситуация с этим заседанием выглядит странно. Делегаты сразу поспешили заверить, что на встрече будут обсуждаться некоторые вопросы, включая назначение нового главы департамента исследований. При этом источники подчеркнули, что рынок нефти обсуждаться не будет. Возникает вопрос: по какой причине тогда в принципе организуется это совещание. Похоже, ОПЕК снова затевает свою игру в стиле "много шума из ничего" и решила создать ажиотаж вокруг себя, чтобы поднять цены. В любом случае, отмечает специалист eToro, ситуация должна проясниться в ближайшие дни, и тогда рынок определится, как реагировать на действия картеля.