На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 13 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили значительным ростом торги в среду, причем индекс Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум. Инвесторы оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в Палате представителей Конгресса. Дж.Йеллен отметила, что постепенное повышение базовой процентной ставки Федрезерва будет оправданным в ближайшие несколько лет, при этом ключевым моментом неопределенности в экономике является показатель инфляции. Кроме того, она заявила, что ФРС приняла решение приступить к началу сокращения объема активов на балансе, и что показатель вернется к нормальному уровню примерно в 2022 году. Инвесторы в целом сочли ее доклад достаточно умеренным с точки зрения дальнейшего курса денежно-кредитной политики.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг благодаря увеличению "аппетита к риску" на финансовых рынках после выступления главы ФРС Дж.Йеллен. Японский индекс Nikkei 225 прибавил менее 0,1%, гонконгский Hang Seng - 1,1%, китайский Shanghai Composite - 0,6%, тайваньский Taiex - 0,4%, южнокорейский KOSPI - 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,1%. Южнокорейский центробанк по итогам заседания в четверг сохранил неизменной ключевую процентную ставку - на уровне 1,25% годовых, а также повысил прогноз роста ВВП на 2017 год до 2,8% с 2,6%.

Статданные из Китая, обнародованные в четверг, указали на существенный рост как экспорта, так и импорта в прошлом месяце. Стоимость экспорта в юанях в июне 2017 года подскочила на 17,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Главного таможенного управления КНР. Объем импорта увеличился на 23,1%. В долларовом выражении подъем был менее существенным: экспорт увеличился на 11,3%, импорт - на 17,2%.

В свою очередь цены на нефть слегка снижаются в четверг утром после повышения накануне по итогам третьей сессии подряд. Трейдеры оценивают еженедельные статданные Минэнерго США, указавшие накануне на резкое сокращение запасов нефти при повышении добычи. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК снизилась на 0,19% - до $47,65 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подорожали на 0,46% - до $47,74 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи снизилась к этому времени на 0,15% - до $45,42 за баррель. Контракт подорожал на 1% - до $45,49 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Запасы нефти в США снизились по итогам 11 из последних 13 недель, их сокращение стало максимальным с сентября на фоне уменьшения импорта сырья из Саудовской Аравии и наращивания экспорта. Как сообщило Минэнерго, запасы нефти сократились на прошлой неделе на 7,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2,6 млн баррелей. Запасы бензина в США уменьшились за неделю на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3,1 млн баррелей. При этом добыча нефти в США выросла на 59 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,397 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла почти в 3,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 43,858 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,172 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 июля снизился на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,45 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds снизился за день на 0,04%, опустившись до 516,50 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Акрон БО-02" (+0,4%), "Металлоинвест БО-02" (+0,32%) и "ГТЛК-001Р-03" (+0,2%), а в лидерах снижения - "Внешэкономбанк-001Р-02" (-0,9%), "Транснефть-001P-05" (-0,57%) и "О1 Пропертиз Финанс-01" (-0,49%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) 14 июля проведет размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-02 на 500 млн рублей. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,4% годовых, 2-го купона - 9,9% годовых, 3-го купона - 10,9% годовых. Дата погашения бумаг - 17 августа 2018 года. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов банка серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы - также 10 лет.

ООО "Регион Капитал" установило ставку 6-го купона облигаций серий БО-02 и БО-03 в размере 10,5% годовых (52,36 рубля на одну ценную бумагу каждой серии номиналом 1 тыс. рублей). Оба выпуска были размещены в январе 2015 года на общую сумму 4 млрд рублей. Трехлетние бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 11,25% годовых. По бондам 24 июля предстоят оферты.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 14 июля переводит из первого во второй уровень котировального списка биржевые облигации Абсолют-банка серии БО-03. Облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей были размещены в мае 2013 года.