Американские фондовые индексы завершили значительным ростом торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг . Цены на нефть стабильны в четверг.

Американские фондовые индексы завершили значительным ростом торги в среду, причем индекс Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум.

Инвесторы оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в Палате представителей Конгресса.

Дж.Йеллен отметила, что постепенное повышение базовой процентной ставки Федрезерва будет оправданным в ближайшие несколько лет, при этом ключевым моментом неопределенности в экономике является показатель инфляции.

Кроме того, она заявила, что ФРС приняла решение приступить к началу сокращения объема активов на балансе, и что показатель вернется к нормальному уровню примерно в 2022 году.

Инвесторы в целом сочли ее доклад достаточно умеренным с точки зрения дальнейшего курса ДКП.

"Доклад Джанет Йеллен был в целом сбалансированным, и в нем она продолжила развивать обычные для себя темы, - отметил старший экономист JPMorgan Chase Майкл Фероли. - Его тон можно назвать нейтральным".

Нефтяной рынок также поддержал рынки акций в среду. Цены на эталонные марки нефти выросли на 0,5-1% на данных о значительном, на 8,13 млн баррелей, падении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Акции крупнейших американских нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron подорожали на 0,5% и 0,8% соответственно.

Кроме того, участники рынка следят за началом сезона корпоративной отчетности в США. В пятницу финпоказатели за второй квартал 2017 года обнародуют крупнейшие банки страны - JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Эксперты в целом ожидают, что прибыль компаний из индекса S&P 500 в минувшем квартале выросла на 6,3%.

Стоимость бумаг DuPont поднялась на 2,75%, Microsoft Corp. - на 1,7%, Home Depot - на 1,3%, McDonalds -на 1,1%.

Котировки акций Snap Inc., владеющей соцсетью Snapchat, опустились на 1,5% вслед за падением на 9% во вторник.

Рыночная стоимость производителя крепежного оборудования Fastenal Inc. снизилась на 2% после роста в ходе сессии на сильной отчетности.

Цена акций энергетической компании NRG Energy Inc. взлетела на 30%. Компания объявила о продаже активов на сумму до $4 млрд, в том числе доли в компании NRG Yield Inc., владеющей активами в сфере возобновляемой энергетики.

Индекс Dow Jones Industrial Average 12 июля повысился на 123,07 пункта (0,57%) и составил 21532,14 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 17,72 пункта (0,73%) - до 2443,25 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 67,87 пункта (1,1%) и составил 6261,17 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг благодаря увеличению аппетита к риску на финансовых рынках после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов менее 0,1%, гонконгский Hang Seng - 1,1%, китайский Shanghai Composite - 0,6%, тайваньский Taiex - 0,4%, южнокорейский KOSPI - 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,1%.

Дж.Йеллен, выступавшая в среду в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, дала понять, что ФРС намерена придерживаться осторожного подхода к дальнейшему ужесточению политики.

Она заявила, что Федрезерв будет повышать ставку постепенно и может скорректировать подход к политике, если инфляция будет устойчиво ниже целевого показателя в 2%.

"Заявления Йеллен, вероятно, означают, что ФРС не будет поднимать ставку в сентябре, - отметила управляющий директор по стратегиям на валютном рынке BK Asset Management Кэти Льен. - Все дело в инфляции, которая является ключевым фактором неопределенности в настоящее время и по-прежнему ниже целевого показателя".

Тон комментариев Дж.Йеллен был позитивно воспринят участниками фондового рынка, продолжающийся рост которого в значительной мере обусловлен доступностью дешевых денег, пишет MarketWatch.

Южнокорейский центробанк по итогам заседания в четверг сохранил неизменной ключевую процентную ставку - на уровне 1,25% годовых, а также повысил прогноз роста ВВП на 2017 год до 2,8% с 2,6%.

Стоимость акций южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics поднялась в ходе торгов на 2%.

Котировки бумаг китайских банков растут в четверг: акции Bank of China подорожали на 1,6%, Industrial and Commercial Bank - на 1,2%, Agricultural Bank of China - на 1,1%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) накануне возобновил вливания денежных средств на межбанковский рынок из-за опасений недостатка ликвидности.

Статданные из Китая, обнародованные в четверг, указали на существенный рост, как экспорта, так и импорта в прошлом месяце. Стоимость экспорта в юанях в июне 2017 года подскочила на 17,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Главного таможенного управления КНР. Объем импорта увеличился на 23,1%.

В долларовом выражении подъем был менее существенным: экспорт увеличился на 11,3%, импорт - на 17,2%.

Акции австралийских банков дорожают в ходе торгов: стоимость бумаг Westpac Banking подскочила на 1,8%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,6%, Australia and New Zealand Banking Group - на 0,9%.

Тем временем в Японии акции банков и страховщиков дешевеют, что практически свело на нет подъем индекса Nikkei 225, отмечавшийся ранее в ходе торгов.

Стоимость бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group опустилась на 1,4%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,1%.

Между тем акции Hitachi подорожали на 0,6%, Mitsubishi Motors - на 0,8%.

Цены на нефть стабильны в четверг после повышения накануне по итогам третьей сессии подряд.

Трейдеры оценивают еженедельные статданные Минэнерго США, указавшие накануне на резкое сокращение запасов нефти при повышении добычи, пишет MarketWatch.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК поднялась на $0,01 (0,02%) - до $47,75 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подорожали на $0,22 (0,46%) - до $47,74 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) также поднялась к этому времени на $0,01 (0,02%) - до $45,50 за баррель. Контракт подорожал на $0,45 (1%) - до $45,49 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Запасы нефти в США снизились по итогам 11 из последних 13 недель, их сокращение стало максимальным с сентября на фоне уменьшения импорта сырья из Саудовской Аравии и наращивания экспорта.

Как сообщило Минэнерго, запасы нефти сократились на прошлой неделе на 7,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2,6 млн баррелей.

Запасы бензина в США уменьшились за неделю на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3,1 млн баррелей.

При этом добыча нефти в США выросла на 59 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,397 млн б/с.

"Цены на нефть, вероятно, останутся около нижней границы текущего торгового диапазона до тех пор, пока объем инвестиций в нефтяной сектор США, а также объемы добычи нефти в этой стране не сократятся", - отметил старший инвестиционный стратег U.S. Bancorp Wealth Management Роб Хэворт.

Данные ОПЕК, обнародованные накануне, показали, что страны организации в июне добывали 32,611 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 32,217 млн б/с, добытых в мае 2017 года. Таким образом, установленная в ноябре квота была превышена на 100 тыс. б/с за счет роста добычи в Ливии и Нигерии.