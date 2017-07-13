Индекс ММВБ двинется к 1970 пунктам - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций вчера продолжил двигаться вверх, преодолев по индексу ММВБ отметку 1950 пунктов, а рост по индексу РТС стал максимальным с апреля. Позитивное влияние на ход торгов оказали рост склонности к риску на мировых рынках после публикации доклада Дж. Йеллен, а также рост цен на нефть, который, впрочем, ослаб после публикации данных по запасам. Кроме того, мы полагаем, что на рынке в настоящее время начал проявляться эффект от реинвестирования дивидендов. В силе и среднесрочные факторы роста, среди которых невысокие стоимостные оценки и привлекательная дивидендная доходность в условиях низких номинальных рублевых ставок. Сегодня к открытию торгов сформировался позитивный внешний фон. Внешние рынки сохраняют позитивный настрой, а цены на нефть не развили коррекцию, стабилизировавшись вблизи 47,6. Таким образом, открытие торгов может пройти вблизи 1955 пунктов ММВБ с дальнейшим развитием импульса в направлении сильной области сопротивления вблизи 1970. Мы полагаем, что локально импульс к росту на подступах к отметке 1970 пунктов может ослабнуть, по крайней мере, на этой неделе", - комментирует ситуацию старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.