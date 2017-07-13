В четверг индекс ММВБ может продолжить подъем - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $47.8 за баррель на фоне вышедших неоднозначных данных нефтяной статистики, указавших как на снижение запасов, так и на рост производства "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1955 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор может продолжить свой подъем, однако перед приближающимися выходными риски коррекции к текущей волне роста будут нарастать", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.