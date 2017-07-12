Рубль растет к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и интересу к carry trade

Москва. 12 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и росту интереса участников торгов к операциям carry trade.

Курс доллара США составил 60,01 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 75 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,5 руб./EUR1, опустившись на 1,17 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 93,68 копейки - до 63,83 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на вечерних торгах среды, реагируя на повышение цен на нефть и рост интереса участников торгов к операциям carry trade. Повышение нефти обусловлено данными по запасам от Минэнерго США, в то время как интерес рынка к операциям carry trade вырос на фоне выступления главы ФРС США Джанет Йеллен, подтвердившей, что американский регулятор не видит необходимости в резком повышении ставок.

Цены на нефть демонстрировали в среду повышенную волатильность, частично сократив прирост первой половины дня после публикации отчета министерства энергетики США, указавшего на снижение запасов и рост нефтедобычи в стране на прошлой неделе. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 0,53% - до $47,77 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросла на 0,95% - до $45,47 за баррель.

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе упали на 7,56 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали, что отчет укажет на более умеренное снижение запасов - на 2,45 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,95 млн баррелей. Загруженность НПЗ выросла на 0,9 процентного пункта. Спрос на бензин повысился на 1,35% за последние четыре недели. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,65 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 3,13 млн баррелей. Добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 0,63%, до почти 9,4 млн б/с. Импорт нефти снизился на 132 тыс. б/с.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин, в среду рубль укрепляется в течение дня. "Поддержку рублю оказало выступление главы ФРС США Джаннет Йеллен перед Конгрессом. Рынок уверился, что ставки по доллару не будут расти очень быстро, что оказало рублю поддержку. При этом снижение пары "доллар-рубль" на тезисах главы ФРС было довольно поступательным, видимо рынку потребовалось какое-то время, чтобы "переварить" ее заявления. Затем вышли данные по нефти, которые показали уменьшение запасов нефти и рост запасов дистиллятов. В целом, рынок воспринял эти данные в пользу роста нефти, пусть небольшого, но тем не менее. Соответственно, доллар сегодня пробивал границу 60 руб./$1, хотя и не смог закрепиться ниже этой отметки",- подчеркнул В.Рыкин.

"На валютном рынке рубль большую часть дня отыгрывал потери предыдущих торговых дней. Поддержку отечественной валюте оказывали растущие на ожиданиях сокращения запасов в США котировки нефти и оказавшийся под давлением перед выступлением главы ФРС доллар. В результате к окончанию рабочего дня пара "доллар-рубль" даже почти "перешагнула" отметку в 60 руб./$1, однако планы отечественной валюты расстроила скорректировавшаяся цена на нефть. Инвесторы были разочарованы ростом добычи нефти, а сокращение запасов отыгрывалось рынком с самого утра, поэтому не стало неожиданностью, несмотря на весьма впечатляющие по сравнению с консенсус-прогнозом данные", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта в основном движется под влиянием общих факторов, определяющих движения валют большинства развивающихся рынков. В понедельник-вторник под влиянием оттока капитала с рынков, ранее наиболее привлекательных для carry trade-трейд (Россия, Турция, ЮАР), национальные валюты данных стран ослаблялись фактически синхронно, так как инвесторы продолжали опасаться резкого повышения ставок в крупнейших экономиках. Однако в среду после заявлений Д.Йеллен о том, что траектория повышения ставки в США не требует резкого повышения ставок, так как нейтральная ставка в экономике ниже исторических уровней, большинство валют carry trade (включая рубль), среагировали позитивно. Накануне во вторник аналогичные заявления следовали от другого представителя ФРС, Лейлы Брэйнард", - считают аналитики Бинбанка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 13 июля на 11,7 копейки, до 60,62 руб./$1, и поднял курс евро на 24,87 копейки, до 69,45 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 26,73 копейки по отношению ко вторнику и составил 60,4914 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды опустился на 43,38 копейки по отношению к 11 июля и составил 60,3413 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 008,154 млн, из которых $1 млрд 266,047 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 742,107 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 20,68 копейки ко вторнику - до 69,4461 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды опустился на 22,28 копейки по отношению к 11 июля и составил 69,1085 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR556,478 млн, из которых EUR179,106 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR377,372 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) преимущественно выросли в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 9,13%, ставка на семидневный срок повысилась на 2 б.п. - до 9,2% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 9,23% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев повысились на 1 б.п. каждая - до 9,22% и 9,14% годовых соответственно.