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12 июля 2017 года 19:20

Рынок акций в среду вырос вслед за Европой и США, хотя нефть ослабила позитивный импульс

Москва. 12 июля. Рынок акций РФ в среду вырос по индексам вслед за фондовой Европой и Америкой, несмотря на растерявшую большую часть дневного роста нефть после выхода статистики Минэнерго США о запасах и добыче сырья.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1954,39 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1025,68 пункта (+2,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подросли в пределах 3,6%.

Доллар упал до 60,01 рубля (-0,75 рубля).

В росте лидировали обновившие исторические максимумы акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,6, до 225 рублей), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,6%), "Мосбиржи" (+3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,5% и +3,9% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,7%) из-за отсечки дивидендов на бирже (с учетом расчетов "Т+2"), просели также акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,2%).

В Азии в среду динамика индексов оказалась смешанной (просели Япония и Китай), однако растет Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,6-1,6%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,7%).

Председатель Федрезерва Джанет Йеллен, отвечая на вопросы членов комитета по финансовым услугам палаты представителей, заявила, что регулятор привержен достижению целевого показателя инфляции в 2% и не намерен его повышать, при этом Федрезерв скорректирует подход к монетарной политике, если инфляция будет устойчиво ниже обозначенного целевого уровня. Кроме того, по словам Дж.Йеллен, нормализация объема активов на балансе ФРС начнется довольно скоро.

Нефть Brent днем поднималась вплотную к $49 за баррель на статистике Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США сразу на 8,1 млн баррелей за неделю (ожидалось снижение на 2,9 млн баррелей).

Однако вышедшая вечером в среду статистика Минэнерго США о запасах нефти оказалась менее оптимистичной, чем данные API: резервы нефти упали на 7,56 млн баррелей, при прогнозах снижения на 2,45 млн баррелей, но выросли на 3,131 млн баррелей запасы дистиллятов, при прогнозах роста на 0,9 млн баррелей. Кроме того, добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 0,63%, до почти 9,4 млн б/с, а импорт нефти снизился на 132 тыс. б/с.

В итоге стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $47,76 за баррель (+0,5% и +1,4% накануне), августовская цена WTI - $45,47 за баррель (+1% и +1,4% во вторник).

По мнению аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, рынок акций проигнорировал последние политические новости из США, в частности, новые обвинения президента Дональда Трампа в сотрудничестве с Кремлем (признание сыном Д.Трампа контактов с российским адвокатом перед президентскими выборами). Учитывая рост ожиданий ужесточения монетарной политики Федрезерва, инвесторы будут с особым вниманием следить за макроданными.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в среду выросли акции "Аэрофлота" перед отсечкой дивидендов, сильно смотрелся финансовый сектор, что может свидетельствовать о возвращении нерезидентов в российские бумаги. В случае закрытия недели выше 1950 пунктов по ММВБ можно ожидать продолжения роста индекса с перспективой взятия отметки 2000 пунктов, а также движения в сторону 2100 пунктов. Однако на фоне дивидендных отсечек сделать это будет достаточно сложно. В частности, на следующей неделе закроют реестры под дивиденды "Газпром" (MOEX: GAZP), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS).

В докладе ОПЕК указывается на то, что потребность в нефти в 2018 году составит 32,2 млн б/с, что на 60 тыс. б/с меньше, чем в 2017 году. Доклад организации несколько подорвал оптимизм на нефтяном рынке, поскольку отразил вполне очевидный факт, что дисциплина может быть не той, о которой отчитываются члены картеля, да и рост производства в Ливии и Нигерии во многом компенсирует предпринятые усилия по балансировке рынка.

Эксперт компании "Международный финансовый центр" Константин Жуковский полагает, что перспективы дальнейшей траектории движения рубля по-прежнему сопровождаются понижательными рисками и остаются весьма туманными.

Отскок на рынке "черного золота" не внушает доверия, данные Минэнерго США оказались не такими радужными, а общая картина в сырьевом сегменте остается "медвежьей". Для того, чтобы можно было говорить о признаках развития полноценной и устойчивой коррекции, необходимы свидетельства падения буровой активности в Штатах. Но этого не наблюдается - на прошлой неделе число действующих установок снова выросло, несмотря на низкие цены.

Кроме того, в игру снова вступил геополитический фактор. Обнародованная сыном Д.Трампа электронная переписка, вновь поднимающая тему причастности Москвы к американским выборам, явно не идет на пользу отечественной валюте. К тому же администрация Д.Трампа поддержала ужесточение антироссийских санкций, а недавняя встреча лидеров США и РФ не принесла ожидаемых результатов. Соответственно, и на этом фронте видятся лишь поводы для продаж в условиях общего снижения привлекательности рублевых активов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Максима Воронова, индексы в США растут на фоне доклада главы ФРС Джанет Йеллен, который не преподнес рынку сюрпризов. Дж.Йеллен отметила необходимость дальнейшего повышения базовой процентной ставки, что было вполне ожидаемо инвесторами.

В четверг, 13 июля, "Северсталь" и ММК опубликуют операционные данные за первое полугодие, в США будет опубликована статистика по индексу цен производителей (PPI) за июнь, а в Китае выйдут данные по сальдо торгового баланса за июнь.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк, с учетом возможного повышения ставки ФРС до 2-2,25% годовых, развитые рынки акций выглядят дорого (особенно те, в структуре которых много технологических компаний), а развивающиеся рынки оценены дешево по мультипликаторам. В структуре emerging markets много сырьевых и инфраструктурных компаний, в оценке которых заложены денежные потоки ближайших лет, что делает их менее чувствительным к изменению уровня ставок.

Есть еще одна причина, почему развивающиеся рынки сейчас выглядят лучше развитых. Многие из развивающихся экономик пережили пик кризиса и адаптации к низким ценам на сырье в период 2014-2015 годов и находятся на ранней стадии циклического роста. Многие развитые экономики, наоборот, исчерпали возможности для циклического роста. Поэтому прибыли компаний развивающихся рынков росли быстрее развитых.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в росте лидировали акции "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+8,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+6,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+4,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,1%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,8%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+2,8%).

Упали из-за отсечки дивидендов акции "Московской ГТС" (MOEX: MGTS) (-9,5% и -19,3% "префы", дивиденды - 233 рубля на каждый тип акций) и ОАО "Завод экологической техники и экопитания "Диод" (MOEX: DIOD) (-6,4%). Также просели бумаги АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-13,5%), АО "Армада" (MOEX: ARMD) (-7,3%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-5%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-4,8%), АО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-4,7%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 35,776 млрд рублей (из них 11,246 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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