Поддержку отечественной валюте сегодня оказывали растущие на ожиданиях сокращения запасов в США котировки нефти - ИК "Велес Капитал"

После изъятия крупного объема ликвидности Банком России через депозитные аукционы стоимость ликвидности на рынке МБК несколько подросла, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В частности, ставка MosPrime o/n вернулась на уровень, превышающий ключевую ставку ЦБ. Одновременно усилился спрос на аукционе РЕПО Федерального казначейства, где при традиционном лимите в 300 млрд руб. банки-участники подали заявки на 417,1 млрд руб. (днем ранее спрос составил лишь 7,1 млрд руб.). Необходимо отметить, что на ближайшую неделю ЦБ не ожидает притока бюджетной ликвидности, поэтому можно ожидать возвращения ставки Ruonia на уровень ключевой ставки и дальнейшего подъема ставки MosPrime o/n до 9,15-9,25% годовых.

На валютном рынке рубль большую часть дня отыгрывал потери предыдущих торговых дней. Поддержку отечественной валюте оказывали растущие на ожиданиях сокращения запасов в США котировки нефти и оказавшийся под давлением перед выступлением главы ФРС доллар. В результате к окончанию рабочего дня рубль даже почти «перешагнул» отметку в 60 против доллара, однако планы отечественной валюты расстроила скорректировавшаяся цена на нефть. Инвесторы были разочарованы ростом добычи нефти, а сокращение запасов отыгрывалось рынком с самого утра, поэтому не стало неожиданностью, несмотря на весьма впечатляющие по сравнению с консенсус-прогнозом данные.

"Мы полагаем, что даже если в ближайшее время (в вечернюю и завтрашнюю утреннюю сессию) доллар сохранит позиции выше 60 руб., серьезных предпосылок для нового «захода» на уровень 61 руб. пока нет. Более того, текущие уровни по валютной паре выглядят весьма привлекательными для продажи валютной выручки в преддверии июльских налоговых платежей", - заключает эксперт ИК.