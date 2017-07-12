Цены евробондов РФ в среду активно растут благодаря росту UST на докладе главы ФРС

Москва. 12 июля. Котировки российских еврооблигаций в среду активно расту благодаря росту американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшемуся после публикации доклада главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 11 июля на 8 базисных пунктов и составила 120,17% от номинала, что соответствует доходности 2,22% годовых (снижение на 2 базисных пункта).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 11 июля на 12 базисных пунктов, составив 101,08% от номинала. Их доходность снизилась на 4 базисных пункта по отношению к предыдущему дню и составила 1,50% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился на 2 пункта и составил 72 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 157 базисных пунктов - до 112,15% от номинала (доходность снизилась на 10 пунктов и составила 5,03% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 150 базисных пунктов - до 109,08% от номинала (доходность снизилась также на 10 пунктов и составила 4,98% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 47 базисных пунктов - до 104,05% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов - до 4,20% годовых), с погашением в 2023 году - на 29 базисных пунктов, до 106,86% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов - до 3,62% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций практически с самого начала дня преобладали позитивные настроения благодаря плавному росту котировок базовых активов - US Treasuries. При этом ближе к вечеру был опубликован текст полугодового доклада главы Федрезерва США Джанет Йеллен перед Конгрессом, который был в целом позитивно встречен участниками рынка и вызвал новую волну роста во второй половине дня", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер сектора облигаций ФГ "БКС" Марат Сорокин.

"В докладе, в частности, отмечается, что процентная ставка Федрезерва в ближайшее время будет повышаться, но поскольку инфляция замедлилась, то регулятор не будет особо торопиться с темпами повышения ставки. Именно такая умеренность в предстоящем ужесточении денежно-кредитной политики американского ЦБ понравилась инвесторам, которые активизировали покупку практически всех рисковых активов, в том числе отечественных евробондов. На этой волне выросли котировки и US Treasuries, но их рост был более сдержанным, что в итоге привело некоторому сужению суверенных спредов", - сказал М.Сорокин.

Дж.Йеллен отметила, что постепенное повышение базовой процентной ставки Федрезерва будет оправданным в ближайшие несколько лет, при этом ключевым моментом неопределенности в экономике является показатель инфляции. ФРС по-прежнему привержена достижению целевого показателя инфляции в 2% и не намерена менять его, заявила Дж.Йеллен, отвечая на вопросы членов комитета по финансовым услугам Палаты представителей. Она отметила, что базовая инфляция уже приближалась к 2%-ному уровню ранее в этом году. Продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда со временем должно способствовать росту зарплат и усилению инфляции, добавила Дж.Йеллен.

Федрезерву "хорошо известно" о том, что инфляция в США находится ниже целевого уровня в течение нескольких лет, а также об опасности, которую представляет такая ситуация, отметила она. По словам Дж.Йеллен, "в данный момент рано делать вывод, что инфляция в США не сможет достичь цели в 2% в следующие пару лет". ФРС скорректирует подход к политике, если инфляция будет устойчиво ниже целевого показателя, заявила Дж.Йеллен.