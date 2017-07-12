Нефть в тисках надежд и страхов по поводу баланса спроса и предложения - Julius Baer

Цены на нефть продолжают демонстрировать высокую волатильность, причем скачки и падения определяются динамикой противостояния сланцевой индустрии и ближневосточных производителей нефти, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Обеспокоенность по поводу сохраняющегося избытка предложения на рынке продолжает формировать ожидания снижения цен.

В соответствии со свежими официальными данными, страны ОПЕК увеличили производство нефти на 0,3 млн баррелей в день в основном в связи с ростом экспорта из Нигерии и Ливии, что подрывает собственную стратегию альянса по ограничению производства. Соблюдение принятых на себя обязательство по квотам немного пошатнулось после того, как стало очевидно, что Саудовская Аравия слегка превышает ограничения, что, однако, связано с ростом внутреннего спроса в стране в летний сезон.

Тем временем, новости из США в этот раз оказывают поддержку ценам на нефть, поскольку говорят о резком недельном снижении запасов нефти и снижении официальных прогнозов по объемам производства на следующий год на фоне более низких цен. При этом производство нефти в США все равно должно достигнуть рекордно высоких уровней в 2018 году. Неожиданное возобновление активного бурения новых скважин будет подпитывать рост производства, темпы которого должны сохраниться и за пределами текущего года, даже если темпы бурения новых скважин начнут снижаться.

Противостояние сланцевой индустрии и ближневосточных производителей нефти остается главной темой на рынке нефти. Растущее производство сланцевой нефти и стагнирующий спрос на нефть со стороны западных потребителей подрывают эффективность соглашения ОПЕК. Эксперт полагает, что риски снижения цен на нефть от его досрочного расторжения выросли.

Цены на нефть восстановились после снижения благодаря тому, что опасения по поводу избытка предложения немного стихли. Тем не менее, обеспокоенность вокруг сохраняющейся перенасыщенности рынка формируют ожидания снижения цен на нефть, и противостояние сланцевой индустрии и ближневосточных производителей нефти остается главной темой на рынке нефти.