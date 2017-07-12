Глава ФРС по-прежнему скупа на «агрессию» - eToro

Долларовые "быки" снова напрасно питали иллюзии по поводу выступления Дж. Йеллен, которая осталась верной своей «осторожности» и не дала рынкам конкретики, чем разочаровала доллар, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По сути, глава ФРС не сказала ничего нового, но игрокам не понравилось отсутствие намеков на еще одно повышение ставки в этом году. Слишком размытой была фраза о «постепенном повышении ставок в ближайшие годы». Да и намек на отсутствие необходимости в спешке с этим вопросом тоже не пришелся по нраву быкам. В ответ доллар ускорил падение, хотя довольно быстро реабилитировался. Игроки оперативно зафиксировали прибыль, по всей видимости, осознав, что слова Йеллен не отменяют декабрьского повышения, хотя в них все же преобладали «голубиные» нотки.

Теперь, когда сомнения рынка усилились, поступающей макроэкономической статистике будет уделяться еще более пристальное внимание. Завтра Штаты представят данные по инфляции на производственном уровне, и если цены производителей отразят замедление темпов роста, опасения относительно того, что ФРС может взять паузу, приобретут более широкие масштабы, особенно если второй день выступления Йеллен, что вполне вероятно, не даст «американцу» поводов для роста.

Ключевым днем станет пятница, когда будут обнародованы показатели розничных продаж и потребительской инфляции. В июне розничные продажи, скорее всего, восстановились после падения на 0,3% месяцем ранее. Индекс потребительских цен тоже должен выйти с отрицательной территории, но для возвращения устойчивого спроса на USD потребуются впечатляющие цифры, а не просто улучшения по сравнению с неудачным маем.

Несмотря на ослабление доллара, пара EUR/USD торгуется в минусе, демонстрируя резкие внутридневные колебания. В рамках первоначальной реакции на комментарии Йеллен котировки взлетели к максимумам, но на подходе к заветному уровню 1.15 снова натолкнулись на оффера и сползли вниз на фиксации прибыли по лонгам. Для пробоя этого прочного сопротивления единой валюте потребуются собственные драйверы, помимо снижения привлекательности доллара.