Рубль повышается к доллару и евро благодаря росту цен на нефть

Москва. 12 июля. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в среду, рубль повышается к бивалютной корзине вслед за ростом цен на нефть.

Курс доллара США составил 60,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,39 руб./EUR1, опустившись на 27 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 22,6 копейки - до 64,54 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 13 июля на 11,7 копейки, до 60,62 руб./$1, и поднял курс евро на 24,87 копейки, до 69,45 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро, корректируясь после сильного падения накануне и отыгрывая рост цен на нефть на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов топлива в США максимальными темпами с сентября. Также инвесторы оценивают июльский доклад ОПЕК. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 1,26% - до $48,16 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавила 1,47%, поднявшись до $45,7 за баррель.

По данным API, запасы нефти в США на минувшей неделе упали сразу на 8,13 млн баррелей. Снижение стало рекордным с сентября. Кроме того, запасы бензина в Штатах сократились на 800 тыс. баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 17:30 МСК, и рынок в среднем ожидает, что они укажут на более умеренное снижение запасов - на 2,45 млн баррелей.

"Рубль торгуется в небольшом плюсе против доллара на фоне восстановления нефтяных котировок и приближения налогового периода. При этом перспектива введения новых американских санкций оказывает давление на курс российской валюты. Поддержку ценам оказала статистика Американского института нефти (API), которая отразила сокращение недельных запасов сырья в стране более чем на 8 млн баррелей. Теперь инвесторам следует сконцентрироваться на недельных данных от Минэнерго США, а также ежемесячных глобальных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства. Большое значение игроки придают предстоящим выступлениям главы ФРС Джанет Йеллен перед Конгрессом в среду и четверг", - отмечает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков.

"Опубликованные накануне позитивные данные по запасам нефти в США оказали краткосрочную поддержку рынку нефти. В случае подтверждения данной информации в официальной статистике Минэнерго США, ожидающейся вечером в среду, рынок нефти получит дополнительный повод для роста, что способно помочь рублю восстановить утраченные позиции. В то же время среднесрочные прогнозы по цене нефти остаются скорее негативными, отражая сомнения рынка в способности ОПЕК значимо влиять на цены. Слабые перспективы рынка нефти, отягощенные перспективами ужесточения американских санкций, не позволяют ожидать устойчивого укрепления рубля в ближайшем будущем", - полагает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) обратили внимание на данные торгового баланса России, опубликованные накануне, согласно которым в стране впервые с 2013 года зафиксирован дефицит текущего счета в размере $0,3 млрд. "В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что пара "доллар-рубль" будет колебаться в пределах 59,5-61 руб./$1. Сезонное сжатие сальдо текущего счета и, как следствие, напряженная ситуация с валютной ликвидностью в системе на фоне постепенного угасания интереса к рублевому carry trade не создают благоприятной для рубля основы. Слабый текущий счет делают рубль особенно чувствительным к восприятию риска международными инвесторами, создавая девальвационные риски в среднесрочной перспективе", - считают в банке "Санкт-Петербург".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) преимущественно выросли в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 9,13%, ставка на семидневный срок повысилась на 2 б.п. - до 9,2% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 9,23% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев повысились на 1 б.п. каждая - до 9,22% и 9,14% годовых соответственно.