Слабый тренд к росту рубля на подорожавшей нефти зависит от выступления главы ФРС - Dukascopy Bank SA

"Резкое снижение запасов сырой нефти в США способствовало росту цен на нефть, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Стоимость барреля марки Brent поднялась за минувшие сутки на 2% до $48,2 на данных от Американского института нефти. Вслед за нефтяными контактами сегодня растут европейские и российские индексы акций. Индекс ММВБ прибавляет 0,7%, достигнув значимого уровня 1950 пунктов. Индекс РТС полностью восстановился после вчерашнего снижения, двигаясь вверх из-за роста курса рубля в ходе вечерних валютных торгов. На текущий момент за один американский доллар на Мосбирже дают 60,68 руб/долл. Европейские индексы акций также сегодня растут, так как политические риски в США отходят на второй план перед выступлением главы ФРС в Конгрессе сегодня вечером. Мы прогнозируем боковой тренд на российском рынке акций в ожидании новостей с нефтяного рынка. Напомним, во второй половине дня будут опубликованы данные по запасам от Минэнерго США и ежемесячный отчёт ОПЕК".