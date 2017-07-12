Евро: игра на укрепление - УК "Альфа-Капитал"

"Евро продолжает укрепляться по отношению к доллару США, курс приближается к отметке EUR/USD 1.15, - констатирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. - Чисто визуально пока рано говорить о том, что европейская валюта начала долгосрочный тренд на укрепление: с начала 2015 года ее курс колебался между 1.05 и 1.15, и сейчас все еще находится внутри этого диапазона. Фундаментально евро выглядит крепкой валютой, счет текущих операций Еврозоны достигает 3.5% ВВП, это более чем вдвое превышает аналогичный показатель Китая. Но этот фактор с 2014 года был в тени другого обстоятельства: расхождения политик ЕЦБ и ФРС: первый регулятор запускал QE, а второй его сворачивал. Это приводило к тому, что финансовые потоки двигались в сторону США, обходя европейские активы. Все это не давало евро устойчиво укрепляться. Но сейчас картина обратная, вероятность укрепления евро и выход его курса из указанного диапазона очень высока".

Как на этом можно сыграть? Если исходить из прошлых эпизодов укрепления евро, то потенциал его в рамках нынешнего движения составляет еще порядка 10-15%, уверен эксперт УК. Проблема в том, что усиление ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики может привести к росту базовых доходностей в евро. Все-таки 0.5% по 10-летним Bunds – это явно не долгосрочно устойчивый уровень при росте инфляционных ожиданий, считает А. Шенк. Плюс не забываем про узкие кредитные спреды, которые является источником риска не только для долларовых бумаг.