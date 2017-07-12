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12 июля 2017 года 11:40

Рынок акций РФ утром поднялся к 1950 пунктам по ММВБ на фоне ралли нефти

Москва. 12 июля. Рынок акций РФ утром в среду поднялся к рубежу 1950 пунктов по индексу ММВБ на фоне ралли нефти после выхода статистики о запасах сырья в США, рост рублевых цен blue chips сдерживается укреплением рубля.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1945,68 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1011,16 пункта (+1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подросли в пределах 1,2%.

Доллар просел до 60,61 рубля (-0,16 рубля).

В росте лидируют рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +1,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,4%) из-за отсечки дивидендов на бирже (с учетом расчетов "Т+2"), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,9%).

Индексы в США во вторник не показали единой динамики, направление движения рынка менялось под влиянием различных новостей, включая публикацию электронных писем Дональда Трампа-младшего относительно связей с Россией, а также в связи с переносом начала летних каникул в Сенате США на две недели для подготовки ряда законов, в том числе относительно медицинского страхования, сообщает MarketWatch. Первое оказало негативное влияние на настроения инвесторов, в то время как вторая новость оказала поддержку рынку.

В целом трейдеры не хотят предпринимать значительных шагов в ожидании важных событий, которые состоятся позднее на этой неделе.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и в банковском комитете Сената соответственно 12 и 13 июля. Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные об изменении потребительских цен и розничных продаж в США в июне.

В Азии в среду динамика индексов также оказалась смешанной (просели Япония и Китай) на фоне очередного политического скандала в США, что привело к повышению спроса на защитные активы, включая иену и золото.

Как сообщалось, сын президента США Д.Трамп-младший обнародовал электронную переписку, из которой следует, что он был готов принять от россиян якобы имеющуюся у тех компрометирующую информацию о кандидате на президентских выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон. Д.Трамп-младший утверждает, что не сообщал отцу о встрече с российским юристом Натальей Весельницкой.

ФБР и Конгресс США продолжают расследование возможного вмешательства РФ в предвыборную кампанию в США.

Тем временем, в среду растет Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,5-0,8%) и дорожает нефть на статистике Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США сразу на 8,1 млн баррелей за неделю (ожидалось снижение на 2,9 млн баррелей).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в среду составила $48,37 за баррель (+1,8% и +1,4% накануне), августовская цена WTI - $45,96 за баррель (+2% и +1,4% во вторник).

По предварительным оценкам, добыча ОПЕК увеличилась в июне по сравнению с предыдущим месяцем, в основном за счет Нигерии и Ливии, освобожденных от участия в соглашении ОПЕК+. Эксперты S&P Global Platts оценивают июньское производство нефти ОПЕК на уровне 32,49 млн баррелей в сутки.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рост котировок нефти носит коррекционный характер, но при закреплении выше отметки $50 за баррель динамика может измениться. Данные от API продемонстрировали снижение запасов, в случае их подтверждения от Минэнерго отметка $50 может быть достигнута уже в среду вечером.

Индекс ММВБ пока сумел закрепиться выше уровня 1930 пунктов, а в случаи закрытия недели выше этого рубежа следующей целью будет выступать отметка 1970 пунктов.

По мнению аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, рынок акций проигнорировал последние политические новости из США, в частности, новые обвинения президента в сотрудничестве с Кремлем (признание сыном Д.Трампа контактов с российским адвокатом перед президентскими выборами). Ход торгов определяют фундаментальные факторы - улучшение перспектив Brent, ослабление доллара США и сильная динамика американской экономики.

Кроме того, инвесторы ожидают, что риторика главы ФРС Дж.Йеллен (доклад в Конгрессе) окажется скорее жесткой, чем мягкой, в свете устойчивого роста американской экономики. Учитывая рост ожиданий ужесточения монетарной политики Федрезерва, инвесторы будут с особым вниманием следить за макроданными.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также полагает, что нефть выросла благодаря хорошему прогнозу API: запасы нефти снизились на 8,1 млн баррелей, несмотря на негативный отчет МЭА об увеличении добычи сланцевой нефти при избытке предложения на мировом рынке. Кроме того, пока рынок игнорирует превышение квоты на добычу в июне Саудовской Аравией и заявления Saudi Aramco о намерении инвестировать около $300 млрд в нефтедобычу в ближайшие 10 лет. С их стороны этот шаг является ответом на заявление Катара об увеличении добычи природного газа. Помимо этого, саудиты не хотят терять свою долю на рынке на фоне роста добычи нефти в США. Саудовская Аравия, Россия, США - это "три кита", которые добывают по 10 млн б/с. От позиции перечисленных стран зависит ситуация на рынке нефти и дистиллятов.

По оценке ведущего аналитика компании Amarkets Артема Деева, улучшению настроений в нефти способствовали разговоры о возможном введении лимитов на добычу в Ливии и Нигерии, которые пока освобождены от участия в сделке по стабилизации цен, а также пересмотр прогноза Администрации энергетической информации (EIA) по объему добычи нефти в США. Освобождение от выполнения соглашения означает, что страны могут восстановить добычу после ее сокращения, вызванного военными действиями и внутренними беспорядками. Ливия и Нигерия приглашены на заседание комитета по наблюдению ОПЕК в Москве 24 июля.

В месячном докладе, выпущенном во вторник, EIA снизила прогноз цен WTI и Brent на этот и следующий год, сократив прогноз добычи в США на 1% - до 9,9 млн б/с. В центре внимания трейдеров остаются предстоящий отчет по запасам нефти в США от EIA (ожидается снижение запасов нефти на 2,6 млн баррелей), а также месячные доклады от ОПЕК и Международного энергетического агентства.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, очередные вести из США о возможных новых санкционных ограничениях пока не отражаются на бумагах "Газпрома" (MOEX: GAZP), хотя ряд его проектов может оказаться под риском. Растут также бумаги Сбербанка, что позитивно для всего рынка, поскольку эти акции часто воспринимают в качестве индикатора отношения нерезидентов к российским активам.

В ФРС США появились сомневающиеся в необходимости агрессивного повышения ставки, что позитивно для глобальных активов. Запасы нефти в США сократились, также снизились прогнозы по росту добычи. Однако доклад ОПЕК может показать рост производства. Тем не менее, утром среду торги на рынке акций проходят в позитивном ключе, индекс ММВБ способен протестировать на прочность сопротивление 1950 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду выросли акции ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+4,7%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,6%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,4%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,8%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+1,7%).

Упали из-за отсечки дивидендов акции "Московской ГТС" (MOEX: MGTS) (-16,6% и -18,9% "префы", дивиденды - 233 рубля на каждый тип акций) и ОАО "Завод экологической техники и экопитания "Диод" (MOEX: DIOD) (-5,4%), также просели бумаги АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-7,3%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,5%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,958 млрд рублей (из них 2,275 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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