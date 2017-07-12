Сезонность рубля "говорит" об окончании традиционной фазы усиления - FxPro

"Опасения вокруг отношений с США, а также активная дивергенция монетарной политики ФРС и ЦБР сохраняют негативный фон вокруг российской валюты, несмотря на общую позитивную динамику сырьевых рынков. Кроме того, позиции российской валюты "подтачивает" риторика высших чиновников страны, которые много месяцев стоят на позиции, что рублю следует быть слабее в текущей ситуации. Получается, что российский рубль сейчас выглядит падающим на фоне укрепляющейся нефти, хотя фактически это больше похоже на компенсацию излишней силы в предыдущие месяцы. Кроме того, сезонность рубля также "говорит" об окончании традиционной фазы усиления и начале периода, когда российская валюта может слабеть при прочих равных. Часто эта фаза наступает со второй половины июля, а в этом году началась примерно на месяц раньше. С разной степенью интенсивности эта фаза слабости в целом способна продлиться до конца года, имея наибольший импульс в августе-сентябре", - отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.