До выступления Дж. Йеллен ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 60,20-61 - Промсвязьбанк

"Вчерашняя слабость рубля по сравнению с другими валютами EM на фоне восстановления нефти, вероятно, объясняется внутренними условиями. Во- первых, отметим некоторое ухудшение новостного фона в связи с новой волной обсуждения в американском Конгрессе расширения санкций против РФ. Во-вторых, постепенно набирает оборот сезон дивидендных выплат. Если в конце июня–начале июля поддержка для рубля исходила со стороны экспортеров, продающих валютную выручку, то теперь этот поток может уравновешиваться обратным переводом средств в валюту нерезидентами. В третьих, вчера наблюдалось заметное снижение ставок на рынке МБК. До сегодняшнего выступления Дж. Йеллен ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 60,20-61", - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.