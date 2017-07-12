Рубль растет к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 12 июля. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в среду, рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,62-60,74 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,73 руб./$1 (-3,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 69,5 руб./EUR1 (-16,5 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 9,2 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 64,68 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,2 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 29,93 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро при открытии торгов на фоне возобновившегося подъема нефти. Цены на нефть активно растут в ходе азиатских торгов благодаря данным Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов топлива в США сразу на 8,1 млн баррелей за неделю. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК увеличилась на 1,39% - до $48,18 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавила 1,62% - до $45,77 за баррель.